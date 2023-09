Suède : des explosions dans des bâtiments résidentiels liées à la guerre des gangs ?

Par Euronews avec AP

En Suède, deux bâtiments résidentiels ont été touchés par des explosions à Linköping et à Hässelby, faisant plusieurs blessés.

En Suède, deux bâtiments résidentiels ont été touchés par des explosions ces dernières heures. La presse locale évoque un règlement de compte entre bandes criminelles rivales.

A Linköping, une femme a été légèrement blessée, les habitants de la zone touchée ont été évacués vers un complexe sportif.

"Il est difficile pour moi d'entrer dans les détails si tôt dans notre enquête, a déclaré Ann-Christine Rehnström, chef de la police du district. Mais ce que je peux dire, c'est que les réseaux criminels qui existent à l'échelle nationale ne se trouvent pas seulement dans les grandes villes mais aussi à Linköping et dans d'autres villes de Suède."

Quelques heures plus tôt, un incident similaire s’était produit à Hässelby, près de Stockholm. Trois personnes ont dû être transportées à l'hôpital.

Les affrontements entre gangs ont provoqué une vague de violence sans précédent dans le pays.

Plus de 250 fusillades et une centaine d’explosions ont été recensées depuis le début de l’année. Bilan : 36 morts et des dizaines de blessés.

Face aux derniers événements, le gouvernement suédois a annoncé la tenue d’une réunion pour pouvoir rapidement mettre en place de nouvelles mesures.