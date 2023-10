Espagne : au moins treize morts après un incendie dans une discothèque à Murcie

Par Euronews avec AFP

L'origine du feu n'est pas connue et au moins quatre personnes sont blessées.

PUBLICITÉ

La mairie de Murcie a déclaré trois jours de deuil dans toute la région suite à l'incendie meurtrier dans une discothèque qui a tué au moins 13 personnes et en a blessé plusieurs autres. Les autorités ont déclaré que le bilan pourrait s'alourdir, car plusieurs personnes sont toujours portées disparues.

L'incendie s'est déclaré vers 6 heures du matin dans une discothèque populaire et a rapidement ravagé toute la salle. L'origine du feu n'est pas connue.

La police et les services d'urgence ont réussi à sécuriser l'intérieur du club afin d'éviter un éventuel effondrement et ont tenté de localiser et d'identifier les corps.