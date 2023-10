518 migrants arrivés aux Canaries à bord de six embarcations en 24 heures

Paolo Santalucia/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Par Euronews@ avec AFP

Cinq cent dix-huit migrants sont arrivés à bord de six embarcations sur l'archipel espagnol des Canaries au cours des dernières 24 heures, via l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde, ont indiqué vendredi les Secours en mer.