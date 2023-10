Par Euronews

Des millions d’enfants sont obligés de quitter leurs maisons à cause d’inondations, de tempêtes, de sécheresse, et ce n’est que le début s’alarme l’UNICEF dans son dernier rapport, publié ce vendredi.

Résumant les statistiques recueillies depuis 2017, le dernier rapport de l'UNICEF affirme qu'au total, 43,1 millions de déplacements d'enfants ont eu lieu au cours des six dernières années en raison de catastrophes climatiques.

L'UNICEF souligne que si "le lien entre le changement climatique et les déplacements est complexe, il est plus clair que jamais que le climat modifie les schémas de déplacement."

Les tempêtes et les inondations sont les deux principaux facteurs météorologiques de déplacement des enfants : le nombre, la fréquence et l'intensité de ces catastrophes ont augmenté récemment et ce processus est lié aux changements climatiques.

Dans un avenir prévisible, les choses vont empirer : selon l'UNICEF, au cours des 30 prochaines années, à elles seules, les inondations fluviales pourraient entraîner le déplacement de 96 millions d'enfants.

Selon l'organisation internationale, pour tenter d'éviter que ces millions d'enfants soient jetés sur les routes à la merci des trafiquants et des violences, les mesures à prendre sont complexes. Mais parmi elles, l'UNICEF affirme que la priorité doit être accordée aux enfants dans les politiques liées aux questions humanitaires, au développement et à la lutte contre les changements climatiques.