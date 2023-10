Israël dit avoir augmenté le nombre de ses troupes à Gaza la nuit dernière

Par Euronews avec AP, AFP

Selon Tsahal, les opérations terrestres vont s'intensifier. Elle a envoyé des troupes supplémentaires dans l'enclave dans la nuit de samedi à dimanche.

Dimanche, l'armée israélienne poursuivait son opération terrestre dans la bande de Gaza. Elle y est depuis vendredi soir, après un bombardement d'une intensité inédite sur le Nord de l'enclave palestinienne.

Tsahal revendique avoir touché "_plus de 450 cibles militaire_s" samedi, dont des "quartiers généraux, des postes d’observation et des positions de tir antichar". Le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, affirme qu'elle y envoie de plus en plus de soldats : "Nous étendons graduellement les activités au sol et la répartition de nos forces dans la bande de Gaza", a-t-il déclaré dimanche.

L'armée israélienne à également appelé les Gazaouis à se diriger vers le Sud du territoire palestinien.

Un "écroulement de l'ordre civil" à Gaza

La branche armée du Hamas a publié ce dimanche des vidéos montrant selon elle des missiles envoyés vers Israël, en réponse aux "massacres de civils".

À Gaza, les survivants des bombardements creusent à main nues dans les décombres et les gravats pour tenter de sauver des vies, alors qu'ils manquent d'eau, de nourriture et de carburant pour faire fonctionner les véhicules.

Le Croissant rouge palestinien a appelé à évacuer l'hôpital d'Al Qods, qui aurait reçu des menaces sérieuses de bombardement.

Les Nations Unies craignent un "écroulement" de l'ordre civil, à cause du siège.