En Moldavie, des élections locales menacées par l'ingérence russe

Par Euronews avec AFP

Les Moldaves élisent leur représentants locaux ce dimanche. L'Europe est un des principaux enjeux du scrutin. Le risque d'ingérence russe est élevé selon les renseignements.

Journée de vote en Moldavie. Les électeurs doivent choisir leurs représentants locaux, près de 900 maires et 11 000 conseillers locaux pour un mandat de quatre ans dans ce pays d'environ 2,5 millions d'habitants, situé entre la Roumanie et l'Ukraine. Le scrutin est surveillé par environ 1 500 observateurs nationaux et internationaux.L'entrée dans l'Union européenne est un des principaux enjeux.

Les accusations d'ingérence russe ajoutent une dimension géopolitique au vote dans ce pays candidat à l'Union européenne. Deux jours avant les élections, le Premier ministre Dorin Recean a annoncé l'interdiction des candidats du parti pro-russe Shansa.

L'agence nationale de renseignement moldave a informé que la Russie tentait "d'influencer le processus électoral".