L'Espagne sévit sur l'utilisation des téléphones portables dans les écoles

L'Espagne serre la vis contre l'utilisation des téléphones portables dans les écoles, en interdisant totalement ou en réglementant fortement ces appareils jugés inutiles par de nombreux enseignants et parents.

Dans toute l'Espagne, des groupes WhatsApp sont animés par des parents qui débattent de la question de savoir si les écoles devraient interdire les téléphones portables.

L'un des groupes de discussion les plus importants a démarré à Barcelone et a rapidement gagné plus d'un millier de membres, posant la question de l'autorisation des téléphones portables, dans les établissements scolaires.

Elisabet Garcia Permanyer, membre fondateur du groupe et mère de trois enfants en âge d'aller à l'école, explique dans plusieurs médias locaux, qu'elle ne veut pas céder à la pression sociale et refuse qu'une fois arrivée dans le secondaire, un élève ait le droit d'avoir son propre téléphone portable.

Le groupe de discussion, qui compte aujourd'hui environ 10 000 parents issus de différents quartiers de la ville, est utilisé pour partager des informations et répondre aux questions des parents, sur l'utilisation des téléphones portables.

Il a également été utilisé pour lancer des initiatives : la première étant un document que les parents peuvent signer, s'engageant à ne pas acheter de téléphone portable à leur enfant, avant l'âge de 16 ans.

Selon le dernier rapport de l'UNESCO sur le suivi mondial de l'éducation, un pays sur quatre a adopté des lois interdisant l'utilisation des téléphones portables dans les salles de classe.

En Espagne, les régions autonomes ont des approches différentes. Certaines optent pour une interdiction légale totale des téléphones portables dans les établissements scolaires, tandis que d'autres adoptent une approche plus souple.

Une interdiction totale : la seule option

L'approche plus souple ne semble pas donner de bons résultats.

Cette année, de nombreuses écoles espagnoles ont établi des règles plus strictes en ce qui concerne les téléphones pendant les heures de cours et, la semaine dernière, les responsables de l'éducation en Catalogne ont révélé que 53 % des écoles de la région s'apprêtaient à mettre en place des règles plus strictes.

D'autres régions espagnoles ont décidé d'interdire partiellement les smartphones, notamment la Castille-La Manche, la Galice et la Communauté de Madrid.

Tomeu Bauzá Gayá, un élève de 16 ans d'une école secondaire de Palma de Majorque, explique que cette année, les élèves ne sont pas autorisés à apporter leurs appareils à l'école et que s'ils le font, ils doivent les laisser dans une boîte, jusqu'à la fin de la journée.

Il confie à Euronews que c'est la première année que de telles règles sont mises en place. Les principales justifications sont d'empêcher les élèves de prendre des photos les uns des autres ou des enseignants, d'empêcher les téléphones de sonner, de biper ou de vibrer pendant les cours, et d'empêcher les élèves d'utiliser leurs smartphones, pour tricher, pendant les examens.

"Les élèves ne respectaient tout simplement pas les règles", affirme Tomeu Bauzá Gayá, qui ajoute que "c'est dommage, car certains enseignants dépendaient de leur téléphone portable pendant leurs cours".

L'école de Tomeu Bauzá Gayá dispose d'une sélection d'ordinateurs qui peuvent être réservés et prêtés aux enseignants pendant les heures de cours, mais ceux-ci ne suffisent tout simplement pas à répondre aux exigences numériques de la société moderne.

Le fait de ne pas respecter les règles lorsque l'on dispose d'un certain degré d'autonomie a conduit les gouvernements et les conseils scolaires locaux à prendre des mesures extrêmes.

Il ne semble pas y avoir de consensus scientifique clair sur les effets que l'utilisation du téléphone portable peut avoir sur les adolescents, mais il existe des preuves qu'elle fait baisser les notes.

Les téléphones portables ne sont pas indispensables en classe

Toni Socies, qui enseigne le latin depuis cinq ans dans des écoles secondaires de Barcelone, déclare qu'il n'y a "pas besoin de téléphones portables à l'école".

Dans son établissement, c'est la première année que les téléphones portables sont totalement interdits, ce qui, selon lui, a rendu ses cours "merveilleux".

Toni Socies admet lui-même qu'il s'abstient d'utiliser la technologie, d'une part parce qu'il enseigne une matière classique qui peut être apprise avec "un stylo, une feuille de papier et un dictionnaire", et d'autre part parce qu'il craint que les élèves "perdent les compétences de base", telles que la lecture et l'écriture.

Il profite toutefois du fait que dans son école, et dans la région de Catalogne en général, le Département de l'éducation veille à ce que chaque élève dispose de son propre ordinateur portable, qu'il peut utiliser pour ses recherches dans le cadre de son cours de culture classique.

Les ordinateurs portables ont également commencé à distraire les élèves, mais ils sont désormais rangés dans une armoire, lorsqu'ils ne sont pas jugés nécessaires. Interrogé sur les écoles qui n'ont pas les moyens de fournir un ordinateur portable à chaque élève, il répond que "soit tous les élèves doivent en avoir un, soit aucun ne doit en avoir", car il pense qu'ils ne sont "pas nécessaires à l'apprentissage dans de nombreuses matières".

Moins de technologie, plus d'égalité

L'opinion de l'enseignant de latin semble coïncider avec la conclusion du rapport de l'UNESCO, qui affirme que les ressources allouées à la technologie devraient être consacrées aux salles de classe, aux enseignants et aux manuels scolaires pour tous les enfants des pays à revenu faible et moyen inférieur qui n'ont pas accès à ces ressources, afin qu'ils puissent eux aussi atteindre l'enseignement secondaire universel et les compétences d'apprentissage minimales.

En outre, l'agence avertit que les avantages de la technologie dans l'éducation ne sont pas répartis de manière égale, les enfants défavorisés n'ayant généralement pas la possibilité d'en profiter.

L'Espagne n'est pas la seule à sévir contre l'utilisation des téléphones portables. D'autres pays européens font de même. La France, l'Italie, le Portugal, la Finlande et les Pays-Bas ont tous introduit des interdictions similaires ou prévoient de le faire à l'avenir.

La Suède, qui s'est classée neuvième dans le rapport PIRLS sur la compréhension de la lecture (l'Espagne et la Catalogne se sont classées exceptionnellement bas), a mis un frein à son projet de numérisation des salles de classe, d'ici 2023.

Au Royaume-Uni, les nouvelles orientations du ministère de l'Éducation aideront les chefs d'établissement à interdire l'utilisation des téléphones portables tout au long de la journée scolaire, y compris pendant les pauses, afin de lutter contre les comportements perturbateurs et le harcèlement en ligne, tout en renforçant l'attention pendant les cours.

Il s'agit de soutenir les efforts déployés par le gouvernement pour relever le niveau des écoles en améliorant la concentration des élèves et en réduisant les distractions.