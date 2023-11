Mexique : Une figure LGBT retrouvée morte à son domicile

Par Euronews

Jesus Ociel Baena, figure mexicaine LGBT, a été retrouvé mort à son domicile Agé de 28 ans, l’activiste se définissait comme non binaire

Une figure mexicaine de la communauté LGBT, Jesús Ociel Baena, a été retrouvée morte chez elle dans son appartement situé à Aguascalientes. Les autorités ont fait la découverte d'un autre corps sur les lieux du drame.

L'activiste âgé de 38 ans déclarait ne pas se sentir une appartenance particulière à un genre. Il se définissait comme non-binaire. D'ailleurs, il a été l'une des premières personnes à obtenir un passeport, qui ne faisait pas état de mention de genre.

Jesús Ociel Baena était membre de la magistrature, il officiait au sein du tribunal électoral du Mexique.

Placé sous protection policière, le militant avait fait l'objet de menaces. Sa mort a suscité beaucoup d'émoi notamment au sein de la communauté LGBT. Lundi soir, des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de la capitale Mexicaine pour exprimer leur colère.

Les causes de la mort de l'activiste ne sont pas déterminées à ce stade. Selon les autorités mexicaines, il pourrait s'agir d'un différend personnel.

On ignore également l'identité du corps retrouvé au domicile de Baena. Une enquête à été ouverte afin d'identifier les causes du décès de cette figure emblématique de la cause LGBT.