Des organisations soutenant le Hezbollah dans le viseur de la police allemande

Les autorités prennent des mesures sévères à l'encontre des sympathisants de groupes islamistes après une montée de l'antisémitisme dans l'opinion publique.

Plusieurs centaines de policiers allemands ont effectué des perquisitions dans tout le pays jeudi, visant une association islamiste soupçonnée de soutenir le Hezbollah, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

"À une époque où de nombreux juifs se sentent particulièrement menacés, nous ne tolérons pas la propagande islamiste ni les campagnes antisémites et anti-israéliennes", a déclaré la ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, dans un communiqué.

L'opération de police visait le Centre islamique de Hambourg (IZH) et cinq autres organisations soupçonnées d'être liées à lui. Toutes sont soupçonnées de soutenir le Hezbollah, que l'Allemagne a officiellement banni en tant qu'organisation terroriste, en avril 2020.

Des perquisitions ont été menées dans 54 propriétés situées dans sept régions d'Allemagne.

Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, les activités de l'IZH visent à diffuser le "concept révolutionnaire" du régime théocratique iranien, qui est "soupçonné d'être contraire à l'ordre constitutionnel en Allemagne".

Plus précisément, l'IZH contrôle la mosquée, "Imam Ali", à Hambourg. Le service de renseignement intérieur allemand soupçonne qu'à partir de là, l'IZH "exerce une forte influence" sur d'autres mosquées et associations "pouvant aller jusqu'à une prise de contrôle totale".

Le mouvement aurait des "tendances antisémites et anti-israéliennes" claires qui sont "propagées par divers canaux médiatiques", a ajouté le ministère.

Les autorités de Hambourg ont précisé que les perquisitions visaient à rassembler des preuves, en vue d'interdire l'association IZH, dans le collimateur des autorités, depuis plusieurs années. Son vice-président a récemment été expulsé d'Allemagne.

"Plus vite l'IZH disparaîtra complètement de Hambourg, mieux ce sera, et avec l'action d'aujourd'hui, nous avons fait un pas de plus vers cet objectif", affirme Andy Grote, ministre régional de l'intérieur de la ville-État de Hambourg, dans un communiqué.

Ces arrestations interviennent dans un contexte d'antisémitisme de plus en plus visible, qui a refait surface, depuis l'attaque du Hamas en Israël, le 7 octobre. La semaine dernière, le chancelier allemand, Olaf Scholz, a promis de protéger les Juifs d'Allemagne, lors de la commémoration du 85e anniversaire du pogrom nazi de la Nuit de Cristal.

L'Allemagne et de nombreux autres pays craignent que le conflit actuel entre Israël et le Hamas ne se transforme en une conflagration régionale, notamment en raison des activités du Hezbollah au Liban. Depuis le début de la guerre, les échanges de tirs entre le Hezbollah et Israël dans la zone frontalière entre les deux pays sont déjà quotidiens.