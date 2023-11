Expo 2023 Doha : rendre les déserts plus verts

Qatar 365 vous fait découvrir l'Expo 2023 Doha. 80 pays participent à cette exposition horticole internationale de six mois. Sur le thème "Un désert plus vert, un meilleur environnement", les participants présentent des solutions innovantes et durables pour lutter contre la désertification.

Dans cet épisode, Qatar 365 se rend à l'Expo 2023 Doha, une exposition horticole internationale organisée sur six mois qui accueille pas moins de 80 pays. Bien que le projet ait été lancé il y a plus de 50 ans, c'est la première fois qu'un pays au climat désertique organise un événement mondial sur ce thème. L'Expo 2023 Doha se déroule dans le parc Al Bidda à Doha qui s'étend sur une superficie de 1,7 million de mètres carrés. Le thème choisi cette année est "Un désert vert, un meilleur environnement". Notre reporter Aadel Haleem fait le point sur certaines des dernières avancées dans les domaines de l'agriculture, de la durabilité et de l'environnement. Notre visite débute au pavillon du Japon, où sont présentés les bonsaïs mondialement connus et emblématiques de ce pays. Elle se poursuit par l'impressionnant pavillon italien où l'on découvre d'incroyables jardins hydroponiques. Mohammed Ali Al-Khouri, secrétaire général de l'Expo 2023 Doha, nous explique de quelle manière tous les pays participants œuvrent ensemble à l'élaboration de solutions innovantes pour relever les défis agricoles et environnementaux dans le monde, en particulier dans les climats désertiques. Pour finir, notre reporter Laila Humairah nous présente le pavillon qatari. En tant que pays hôte de l'Expo horticole 2023, le Qatar a mis tout en œuvre pour en mettre plein la vue. Les visiteurs découvrent dans son pavillon, la biodiversité et le patrimoine de ce pays, mais aussi son engagement en faveur d'un avenir durable.