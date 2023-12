"Une torture" : des Palestiniens en Europe toujours sans nouvelles de leurs proches à Gaza

Le dernier message qu'Ahmad a reçu de ses proches date de samedi dernier, et depuis, il n'a plus de nouvelles. Comme lui, des milliers de Palestiniens en Europe attendent avec impatience de recevoir des messages Whatsapp de Gaza.

PUBLICITÉ

Depuis le début de la guerre à Gaza, la famille d'Ahmad Salama, partagée entre l'Allemagne et l'Arabie saoudite, est rivée à la télévision.

Bien que les nouvelles du conflit soient très pénibles pour eux, c'est leur seul moyen de savoir comment se portent leurs proches qui ont fui le nord de la bande de Gaza pour se réfugier dans le sud.

Ce Palestinien de 23 ans, qui étudie en Allemagne depuis six ans, reçoit des nouvelles de Zahr, la tante de son père, une fois par semaine.

"Nous ne pouvons que leur envoyer des messages Whatsapp et attendre une réponse. Nous avons la télévision allumée en permanence pour nous assurer que la partie où ils se trouvent n'a pas été bombardée et qu'il n'y a pas de problèmes", raconte Ahmad Salama à Euronews.

"Nous nous réveillons tous les jours en nous disant qu'ils ne sont peut-être plus là.... Si nous les perdons, je ne sais même pas comment nous le saurons. Nous nous contentons donc de regarder les nouvelles et d'attendre quatre ou cinq jours qu'ils nous répondent", ajoute-t-il.

Le dernier message qu'ils ont reçu date de samedi dernier, peu après la fin du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Depuis, ils n'ont plus de nouvelles.

Ils savent que Zahr se trouve dans la deuxième ville de Gaza, Khan Younès, mais ils savent aussi que la guerre y prend de l'ampleur.

La ville, qui comptait environ 200 000 habitants, a doublé de taille avec l'arrivée des personnes déplacées du nord de la bande de Gaza.

D'après les Nations unies, la situation initialement qualifiée de "catastrophe humaine" est maintenant "encore plus infernale"pour les Palestiniens.

Pendant ce temps, pour la famille d'Ahmad Salama et le reste de la population palestinienne d'Europe, chaque message vocal en provenance de Gaza apporte un moment de soulagement.

Ahmad Salama et sa famille Family archive

Signes de vie de Gaza

"Nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes venus dans le sud parce qu'ils nous ont dit que c'était sûr, et maintenant ils bombardent le sud aussi", c'est la première chose qu'Ahmad Salama entend lorsqu'il appuie sur la touche "play" du message vocal Whatsapp.

C'est la tante de son père qui décrit sa situation : "C'est une vraie torture. Quand il fait nuit, j'ai très peur. Je ne peux pas dormir et la nuit est très longue. Il n'y a pas d'électricité, alors j'attends sept heures avant de revoir le soleil".

Après que leur maison dans le nord de Gaza a été bombardée à deux reprises, Zahr et sa famille ont fui vers le sud. À peine avaient-ils fui que leur maison a été bombardée une troisième et dernière fois.

Ils vivent aujourd'hui à Khan Younès grâce à des amis qui ont pu les héberger, avec 22 autres personnes.

Cependant, en fuyant rapidement, ils ont laissé tous leurs biens dans leur maison bombardée au nord. Ils n'ont pas de nourriture, pas d'électricité, pas d'internet, pas de vêtements chauds et il fait de plus en plus froid.

Il n'y a rien à acheter, et Zahr dit que le peu d'aide humanitaire qui arrive disparaît en quelques secondes.

"C'est un peu comme la roulette russe et ils ne savent pas quoi faire. Soit ils restent et une bombe les tue, soit ils s'enfuient et ils risquent de mourir en chemin", explique Ahmad Salama.

"Je suis nerveux tous les jours parce que je pourrais me réveiller et apprendre par mon père que nous avons perdu notre famille. Je dois vivre avec cette peur parce qu'en fin de compte, il n'y a rien de certain", ajoute-t-il.

PUBLICITÉ

Le jeune homme raconte que lorsqu'il consulte la liste des personnes décédées sur internet et qu'il y trouve toute une famille portant le même nom, il frémit à l'idée qu'il pourrait s'agir de ses cousins au second degré.

Une femme en deuil auprès des corps couverts de son enfant et de son mari, tués lors d'un bombardement israélien de la bande de Gaza, à l'hôpital de Khan Younis. Fatima Shbair/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

La guerre à Khan Younès s'intensifie

Les Nations unies estiment qu'au moins 1,9 million de personnes ont été déplacées dans la bande de Gaza, soit environ 80 % de la population.

Les bombardements se sont intensifiés depuis la fin du cessez-le-feu et le ministère palestinien de la santé estime que 15 500 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza, toujours contrôlée par le Hamas.

"La vie est difficile, elle est devenue préhistorique. Je peux voir les avions israéliens au-dessus de moi en permanence. Nous avons tout perdu, mais Dieu merci, nous n'avons pas perdu un membre de notre famille", poursuit Zahr, depuis Khan Younès.

Les choses se compliquent pour les Palestiniens dont les familles survivent à Gaza. Sans internet ni électricité dans la région, ils craignent que ce soit le dernier message qu'ils reçoivent de leurs proches.

PUBLICITÉ

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, Rafah est désormais le seul endroit du territoire où une aide humanitaire limitée peut encore être distribuée.

Peu d'aide parvient à Khan Younès, et l'accès aux zones situées plus au nord a été coupé.

"C'est déchirant. On est en colère et on pleure en même temps parce qu'on se sent impuissant, on veut aider mais on ne sait pas comment", dit Ahmad Salama.

"C'est une combinaison de très mauvaises émotions", ajoute-t-il.

Pendant ce temps, Zahr rêve de retourner chez elle, dans le nord de Gaza. Elle parle de la fin de la guerre et de l'espoir de rentrer et de louer un appartement.

PUBLICITÉ

"Ne vous inquiétez pas pour nous", dit-elle en guise d'adieu, "j'espère que tout se terminera bien".