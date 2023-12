Le prix Sakharov à titre posthume à Mahsa Amini

Par Euronews avec AFP

Le Parlement européen a remis à titre posthume le prix Andrei Sakharov à Mahsa Amini, la jeune iranienne symbole de la lutte contre l'obligation du port du voile islamique.

PUBLICITÉ

Le Parlement européen a remis à titre posthume le prix Andrei Sakahrov à Mahsa Amini, la jeune Kurde iranienne de 22 ans décédée en septembre 2022 trois jours après son arrestation par la police des mœurs de Téhéran.

Depuis sa mort, Mahsa Amini personnifie la lutte contre l'obligation du port du voile islamique.

Selon sa famille, elle est devenue "le symbole de la liberté".

La famille de Mahsa Amini avait prévu d'assister à la remise du prix, les autorités iraniennes l'ont interdit.

Roberta Metsola, présidente du Parlement européen : "Leur traitement est un autre exemple de ce que le peuple iranien affronte chaque jour. Permettez-moi de dire que le courage et la résilience des femmes iraniennes, dans leur lutte pour la justice, la liberté et les droits de l'homme, ne seront pas arrêtés. Leurs voix ne peuvent pas être réduites au silence, et bien qu'elles ne soient pas présentes aujourd'hui, leur présence se fera sentir".

Le prix Sakarov est la plus haute distinction européenne pour défense des droits de l'homme et des libertés individuelles.

La mort de Mahsa Amini a entraîné en Iran des mois de manifestations contre le régime des mollahs.