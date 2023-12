Géorgie : une foule immense dans les rues de la capitale pour fêter le statut de candidat à l’UE

Par Euronews avec AFP

Moins de 24 heures après l’obtention du statut de candidat à l’Union européenne, alliance que ce petit pays du Caucase voit comme une protection contre le voisin russe, la liesse s’est emparée de la rue.

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce vendredi 15 décembre dans les rues de la capitale de la Géorgie, Tbilissi, pour célébrer l’obtention du statut de candidat à l’Union européenne, alliance que ce petit pays du Caucase voit comme une protection contre le voisin russe.

La présidente pro-occidentale du pays, Salomé Zourabichvili, a salué dans la foulée cette décision comme une "immense étape" de franchie, et assuré que "la volonté inébranlable du peuple géorgien" s’était exprimée.

En juin dernier, l’Union européenne avait seulement accordé le statut de candidat à l’Ukraine et la Moldavie et avait demandé à Tbilissi des réformes judiciaires et électorales, davantage de liberté pour la presse et moins de pouvoir pour les oligarques. L’adhésion à l’Union européenne est soutenue, selon des sondages, par 80 % de sa population.