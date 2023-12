Violente tempête dans le Nord de l'Europe, 2 morts

Par Euronews avec AFP

La tempête Pia fait des ravages dans le Nord de l'Europe. Plusieurs routes sont bloquées et des zones côtières inondées. Deux personnes ont perdu la vie.

La tempête Pia a provoqué de fortes pluies et des vents violents dans le Nord de l'Europe ce jeudi et vendredi. De nombreux arbres sont tombés et ont bloqué les routes et plusieurs avertissements inondations en mer du Nord ont été déclenchés.

En Belgique, une femme a été mortellement blessée par la chute d'un arbre. Un accident similaire a été annoncé aux Pays-Bas.

De nombreux déplacements ont été interrompus juste avant Noël. En Norvège, les départs de vols et de ferrys ont été annulés et, à plusieurs endroits, le vent a déjà causé d'importants dégâts.

La tempête Pia a également frappé le Danemark où le vent reste fort dans de nombreuses régions du pays. De nombreuses chutes d'arbres et des inondations ont paralysé les zones côtières.

Avant Noël, les voyageurs ferroviaires dans certaines régions d'Allemagne ont connu des perturbations. Les trajets concernés comprenaient les grandes villes comme Hambourg, Hanovre, Francfort et Munich.

Les autorités allemandes ont mis en garde vendredi que l'onde de tempête pouvait atteindre trois mètres ou plus au-dessus de la marée haute moyenne en mer du Nord.