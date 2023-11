Violente tempête en Bulgarie et Roumanie, deux morts

Par euronews avec AFP

Deux personnes ont été tuées en Bulgarie ce week-end par le passage d'une violente tempête, provoquant chutes d'arbres et coupures d'électricité sur la côte de la mer Noire.

Une femme de 43 ans a été écrasée samedi soir par un arbre dans la ville de Varna (est), a indiqué la police bulgare dans un communiqué dimanche. Deux secouristes venus sur les lieux ont par ailleurs été blessés par la chute de branches.

Plus tôt à Sofia, un conducteur de 65 ans avait trouvé la mort quand un arbre s'est renservé sur sa voiture, tandis que sa femme a été hospitalisée dans un état grave.

Si la situation météorologique s'est calmée dimanche dans la capitale, l'est de la Bulgarie reste soumis à de forts vents dépassant les 100 km/h et à une mer agitée avec des vagues de plus de cinq mètres.

La cité balnéaire de Varna a décrété l'état d'urgence, tout comme huit autres localités de la région, les habitants étant appelés à rester chez eux.

"Le courant a été coupé dans l'ensemble des quartiers de la ville", a précisé le maire de Varna Blagomir Kotsev, ajoutant que de nombreux véhicules avaient été bloqués à cause des "tonnes de branches" sur les routes.

Un chaos aggravé par la neige dans le nord-est, où la police a recu des dizaines d'appels d'automobilistes en détresse.

Le trafic aérien et ferroviaire a également été fortement perturbé.

La même tempête a touché la Roumanie voisine, où les ports de la mer Noire ont dû être fermés à la navigation.

Les services météo ont émis une alerte rouge, le niveau le plus élevé, pour les provinces de Constanta et Tulcea.

Des dizaines de milliers de foyers ont été privés d'électricité et les pompiers sont intervenus pour enlever 140 arbres tombés sur la chaussée. Une quarantaine de véhicules ont été endommagés.

"Heureusement aucun décès n'est à déplorer à ce stade", a dit à l'AFP Anamaria Stoica, porte-parole des secours à Constanta. Des messages ont été envoyés sur les téléphones des habitants pour les inciter à la prudence.

La Bulgarie a été victime de nombreuses intempéries ces dernières semaines.

Deux hommes ont trouvé la mort début novembre, alors que la tempête Ciaran faisait une vingtaine de décès en Europe. En septembre, quatre personnes avaient déjà péri dans des inondations.

Les événements météorologiques extrêmes (cyclones, canicules, inondations, sécheresses…) sont des phénomènes naturels. Mais le réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre générés par l'activité humaine peut les amplifier.