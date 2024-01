Dernier cortège officiel de la reine Margrethe II du Danemark

Par Euronews avec AFP

La reine Margrethe II du Danemark a effectué son dernier voyage officiel dans le traditionnel carrosse doré, avant son abdication prévue pour le 14 janvier. La procession d'Amalienborg au château de Christiansborg marque sa dernière apparition cérémoniale en tant que monarque régnant, suite à son annonce surprise d'abdication le soir du Nouvel An.

Le fils aîné de la reine, le prince héritier Frederik, devrait monter sur le trône en tant que roi. Lui et la princesse héritière Mary ont rejoint la reine au château de Christiansborg pour la cérémonie de levée du Nouvel An.

Le carrosse doré est le carrosse le plus raffiné de la Maison Royale et est utilisé lors de la traditionnelle fête du Nouvel An. Il est recouvert de feuilles d'or 24 carats, possède quatre couronnes dorées sur le toit et des armoiries peintes sur les portes.