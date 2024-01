Hommage à Jacques Delors : Macron salue la mémoire d'un Européen à "l'intuition visionnaire"

Par euronews

Lors d'un hommage national à Jacques Delors, rendu ce vendredi dans la Cour des Invalides à Paris, Emmanuel Macron a salué la mémoire d'un "conciliateur" à "l'intuition visionnaire".

La France a rendu hommage vendredi à Jacques Delors et l'Europe à l'un de ses plus éminents représentants.

L'ancien président de la Commission européenne et espoir éphémère de la gauche à l'élection présidentielle française de 1995 est mort le 27 décembre à l'âge de 98 ans.

Dans la Cour des Invalides à Paris, le président français, Emmanuel Macron a présidé en fin de matinée une cérémonie solennelle qui s'est terminée sur l'Hymne à la Joie de Ludwig van Beethoven interprété par l'orchestre de la Garde républicaine.

Dans son éloge funèbre, Emmanuel Macron a notamment rendu hommage au père de l'euro "à l'intuition visionnaire". Le président français a également rappelé que Jacques Delors était un grand fan de sports.

En attendant une cérémonie identique à Bruxelles, prévue plus tard au mois de janvier, de nombreuses personnalités politiques françaises et étrangères avaient fait le déplacement jusqu'à Paris, notamment le président allemand Frank-Walter Steinmeier, le Premier ministre belge, Alexander De Croo, au nom du Conseil de l'UE, mais également les présidentes de la Commission européenne Ursula von der Leyen, du Parlement européen Roberta Metsola et de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde.