La vague de froid continue de paralyser l'Europe

Par Euronews avec AFP

Une vague de froid extrême paralyse l'Europe depuis quelques jours. En Suède, le themomètre est tombé à un niveau record : - 43,6 degrés.

La neige et le froid extrême continuent de compliquer la vie de milliers de citoyens européens. La Suède a enregistré la température la plus basse en 25 ans pour un mois de janvier : -43,6 degrés dans les montagnes de l’extrême nord et -30 à Oslo. 10 à 20 centimètres de neige sont tombés dans tout le pays.

Au Danemark, il est tombé un demi mètre de neige, du jamais vu depuis 2011, selon l'Institut météorologique DMI. Les températures sont descendues jusqu'à -20 degrés Celsius, paralysant le traffic dans plusieurs régions. Les sociétés d'assurance ont reçu des appels de près de 2 000 automobilistes en une matinée.

Ces froids extrêmes ont également paralysé une grande partie de la Moldavie. A Chisinau, la capitale, les autorités ont suspendu les transports en commun et fermer les écoles pour la journée.

La police a également averti les conducteurs de faire preuve de prudence après avoir aidé de nombreux véhicules qui ont quitté la route en raison du verglas.