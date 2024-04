Europe centrale : le retour de la neige, après un week-end estival

Par Euronews avec AP

La neige est de retour dans certaines régions d’Europe centrale, après un week-end estival et des températures à plus de 30 degrés.

Depuis mardi, il neige à nouveau dans certaines régions d'Autriche, alors qu'il faisait déjà plus de 30 degrés le week-end dernier. Le temps froid devrait se poursuivre encore quelques jours.

En Carinthie, il a neigé abondamment sur le "Packsattel", le "tronçon Pack" de l'autoroute du sud. Les véhicules de déneigement ont dû intervenir et il y a eu quelques accidents dus à la neige soudaine. Les chaînes à neige sont désormais obligatoires sur de nombreux cols.

Le changement de temps touche la majeure partie de la Croatie après des températures estivales. La neige est tombée aujourd'hui dans la région croate de Zagorje, couvrant certaines parties de Petrovsko, Hum na Sutli, Pregrada, Đurmanec, Radoboj, et Jesenje avec une couche blanche. Une combinaison de grésil et de neige a été principalement observée sur l'ensemble du pays. Pour l'instant, il n'y a pas eu de perturbations de la circulation. Les services d'urgence ne sont pas encore intervenus. Les habitants espèrent éviter les gelées qui pourraient endommager les arbres fruitiers en pleine floraison.

En Roumanie, après deux jours de températures presque caniculaires et d'air irrespirable, les températures chutent de près de 20 degrés. Une combinaison de neige fondue et de neige a été observée sur l'ensemble du pays et, pour l'instant, elle n'a pas entraîné de perturbations de la circulation.

Les climatologues avertissent que le réchauffement climatique accentue les contrastes météorologiques. L'intensité des fluctuations est beaucoup plus importante, avec des amplitudes généralement plus grandes que durant les dernières décennies.