Guerre Israël - Hamas : nouvelle rencontre entre Antony Blinken et Benjamin Netanyahu

Par molle avec AFP

Antony Blinken a discuté de l'après-guerre avec ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le Secrétaire d'Etat américain veut impliquer tous les pays de la région dans la recosntruction de Gaza.

Antony Blinken continue sa tournée diplomatique au Proche-Orient pour tenter d'éviter un embrasement dans la région. Après s'être entretenu avec le prince héritier saoudien, le Secrétaire d'Etat américain a recontré ce mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour amorcer une désecalade dans l'enclave palestinienne et à la frontière libanaise, ainsi les discussions sur l'après-guerre.

Washington vient d’obtenir le soutien des pays arabes et de la Turquie pour la reconstruction de Gaza, et exige désormais une implication de l'Etat hébreux.

Les voix appellant à un cessez-le-feu immédiat sont toujours nombreuses. Plusieurs manifestations ont été organisées dans les grandes villes israéliennes pour dénoncer la lenteur des discussions diplomatiques.

Mais les négocations pour une nouvelle trève sont au point mort, alors que les forces israéliennes continuent leur incursion terrestre et aérienne massive dans le Sud de Gaza. L'offensive a déjà fait plus de 23 000 morts Palestiniens et déplacé les deux tiers des 2,3 millions de Gazaouis selon le Hamas.