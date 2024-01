Recensement annuel des rapaces en Hongrie

Par Rita Konya

En Hongrie, des centaines d'ornithologues ont participé au recensement des aigles et faucons sacrés. Le but est de d'évaluer le nombre de rapaces ainsi que leurs zones d'hivernage.

Des centaines d'ornithologues ont participé au "recensement des aigles", un décompte synchronisé des rapaces organisé chaque début d'année en Hongrie. Un recensement qui doit permettre d'évaluer le nombre d'oiseaux hivernants ainsi que leur zones d'hivernages avec le plus de précision possible.

Le Faucon sacré, choisi comme oiseau de l'année 2024, est l'espèce vedette du recensement actuel.

"Il y a des zones de 2,5 x 2,5 kilomètres carrés où la collecte a lieu - où que vous soyez, vous pouviez écrire ce que vous voyez, puis l'application enregistre les coordonnées comme base et vous pouvez écrire des données sur l'espèce, l'âge, le sexe, etc." explique un des ornithologues.

La Société hongroise d’ornithologie et de conservation de la Nature est devenue au fil des décennies la plus grande ONG environnementale d’Europe centrale. Attila Zelenák, un des membre de MME BirdLife Hongrie ajoute : "il__est intéressant de compter les aigles en hiver, car les vieux couples reproducteurs sont généralement sur leur territoire, gardant le nid ou même la zone de nidification, mais les jeunes sont errants. Et très souvent, dans de bonnes zones d'alimentation, beaucoup d'entre eux se rassemblent. Et nous voulons découvrir ces groupes hivernants."

Plusieurs organisations partenaires et experts des pays voisins ont rejoint l'événement pour la 7ème année consécutive, et mettre à jour la "Cartes des aigles", hivernant dans le bassin des Carpates. Les résultats du suivi sont actuellement en cours de traitement et le recensement des aigles devrait être finalisé en février.