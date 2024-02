F1 : Lewis Hamilton quittera Mercedes à la fin de l'année pour rejoindre Ferrari

Par Euronews avec AP

Le septuple champion de Formule 1 changera d'écurie à la fin de l'année 2024.

Lewis Hamilton a surpris le monde du sport automobile jeudi en annonçant qu'il quitterait Mercedes à la fin de la saison pour rejoindre Ferrari, qui avait tenté de le recruter avant sa dernière prolongation de contrat avec l'écurie allemande

Le septuple champion du monde n’a finalisé une prolongation de deux ans avec Mercedes que fin août. Mercedes a annoncé jeudi que le pilote britannique de 39 ans avait activé une clause libératoire dans ce nouvel accord qui lui permettrait de rejoindre Ferrari en 2025.

"J’ai vécu 11 années incroyables avec cette équipe et je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble. Mercedes fait partie de ma vie depuis l'âge de 13 ans", a déclaré Lewis Hamilton dans un communiqué de l'écurie. "C’est un endroit où j’ai grandi, donc prendre la décision de partir a été l’une des décisions les plus difficiles que j’ai jamais eu à prendre. Mais le moment est venu pour moi de franchir cette étape et je suis ravi de relever un nouveau défi."

Lewis Hamilton est passé de McLaren à Mercedes en 2013, il y a remporté six de ses sept titres. Ses 103 victoires en course constituent un record de F1, mais sa dernière victoire remonte à l'avant-dernière course de la saison 2021 alors que Mercedes a eu du mal à mettre sa nouvelle voiture à niveau face à son rival Red Bull.