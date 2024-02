La serviette qui a permis à Lionel Messi de rejoindre le FC Barcelone aux enchères

La maison britannique "Bonhams", met aux enchères la serviette à un prix de départ de 300 000 livres sterling (351 000 euros).

PUBLICITÉ

Le 14 décembre 2000, alors que le FC Barcelone s'inquiète et hésite à recruter Lionel Messi, âgé de 13 ans, Carles Rexach, alors directeur du football du club, prend une mesure décisive.

Alors qu'il déjeunait au club de tennis, "Pompeia" de Barcelone et qu'il venait de recevoir un appel frénétique de Jorge, le père de Messi, menaçant de renvoyer son fils en Argentine, Carles Rexach a improvisé et s'est servi du seul outil disponible à proximité : une simple serviette en papier.

Sur cette serviette, il esquisse à la hâte un accord qui changera à jamais le cours de l'histoire du football.

Le contrat écrit, griffonné des signatures de Carles Rexach, Josep Minguella (le conseiller qui a joué un rôle déterminant dans le voyage de Lionel Messi depuis l'Amérique du Sud) et Horacio Gaggioli (l'agent argentin qui a mis au point l'accord), s'est avéré être la genèse de la carrière professionnelle de Lionel Messi.

Le petit garçon de Rosario a ensuite marqué 672 buts en 778 matchs pour le club espagnol, a remporté huit Ballons d'Or durant sa carrière.

La serviette de table historique sera proposée aux enchérisseurs privés, en mars, par la maison de vente aux enchères britannique "Bonhams", à un prix de départ de 300 000 livres sterling (351 000 euros).

La serviette de table la plus célèbre du monde

Sur cette photo prise le 5 janvier 2012, Horacio Gaggioli tient une copie encadrée de la serviette liant Lionel Messi, alors âgé de 13 ans, au FC Barcelone Credit: Manu Fernandez/AP

"C'est l'un des objets les plus passionnants que j'aie jamais manipulés", confie Ian Ehling, responsable des beaux livres et des manuscrits chez Bonhams New York.

"Oui, il s'agit d'une serviette, mais c'est la fameuse serviette qui a marqué le début de la carrière de Lionel Messi. Elle a changé la vie de Lionel Messi, l'avenir du Barça, et a contribué à offrir certains des moments les plus glorieux du football à des milliards de fans à travers le monde".

Depuis sa signature, la serviette, qui mesure à peine 16,5 x 16,5 cm, est restée la propriété d'Horacio Gaggioli et a été conservée dans un coffre-fort à Andorre.

Le contrat figurant sur la serviette, marqué à l'encre bleue, stipule : "A Barcelone, le 14 décembre 2000 et en présence de Minguella et Horacio, Carles Rexach, directeur sportif du FC Barcelone, accepte, sous sa responsabilité et indépendamment de toute opinion divergente, de signer le joueur Lionel Messi, à condition que nous respections les montants convenus".

Carles Rexach a rappelé à ESPN dans une interview en 2020 : "J'ai dit à Jorge (le père de Lionel Messi) que ma signature était là et qu'il y avait des témoins, qu'avec mon nom j'assumerais la responsabilité directe, qu'il n'y avait rien d'autre à dire et d'être patient pendant quelques jours parce que Leo pouvait déjà se considérer comme un joueur du Barça."

La vente aux enchères en ligne de la serviette est prévue du 18 au 27 mars.