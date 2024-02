Attaque à l'arme blanche à Paris : trois blessés, un suspect interpellé

Par euronews avec agences

Trois personnes ont été blessées à l'arme blanche en gare de Lyon ce samedi matin. Un suspect a été interpellé.

Une attaque à l’arme blanche a fait au moins trois blessés ce samedi vers 8 heures du matin en gare de Lyon. Une des trois victimes est en urgence absolue sans que son pronostic vital ne soit engagé.

La préfecture de police de Paris a précisé que l'attaque est intervenue dans le hall 3 de la gare.

L’auteur présumé des faits qui a été rapidement interpellé aurait présenté aux policiers un permis de conduire italien.

L'assaillant n’aurait pas crié pendant l’agression. Ses motivations restent pour l'heure inconnues.

"Il y a une intervention des forces de l'ordre et des secours actuellement dans le Hall 1 et 3 qui les rendent inaccessibles momentanément", a indiqué la SNCF sur X, anciennement Twitter. "Le trafic est ralenti entre Paris Gare de Lyon et Montargis et entre Paris Gare de Lyon et Montereau", évoquant "un acte de malveillance".