La Commission européenne assouplit l'utilisation des terres en jachère pour les agriculteurs

Par Somaya Aqad euronews avec AP

L'organe exécutif de l'Union européenne a adopté mardi une résolution autorisant les agriculteurs à utiliser certaines terres mises en jachère pour des raisons environnementales.

En annonçant l'adoption du règlement, le porte-parole de la Commission européenne, Olof Gill, a déclaré qu'il entrerait en vigueur mercredi et s'appliquerait rétroactivement du 1er janvier à la fin de l'année. Cette mesure permettra aux agriculteurs qui cultivent des plantes fixant l'azote ou des cultures dérobées, pour lesquelles aucun produit phytopharmaceutique n'a été utilisé, sur 4 % de leurs terres, d'utiliser cette surface au lieu de la laisser en jachère. L'adoption de cette mesure intervient alors que les agriculteurs de toute l'Europe ont manifesté contre les politiques agricoles de l'UE.

Les agriculteurs se plaignent que les politiques de l'Union européenne à 27 en matière d'environnement et dans d'autres domaines constituent une charge financière et rendent leurs produits plus chers que les importations en provenance de pays tiers.

Des manifestations ont eu lieu en Italie, en Espagne et en Pologne vendredi, tandis que les agriculteurs se sont rendus au cœur de l'Union européenne au début du mois, bloquant les rues de Bruxelles avec des centaines de tracteurs, tandis que de la fumée noire s'échappait des pneus enflammés et que les dirigeants des 27 nations membres de l'Union tenaient un sommet.

À la suite de la manifestation en Belgique, la Commission européenne a annoncé des plans visant à protéger les agriculteurs contre les produits moins chers provenant de l'Ukraine en temps de guerre, ainsi que la mesure relative à l'utilisation des terres en jachère.

Le gouvernement grec cherche des solutions

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré aux agriculteurs protestataires que son gouvernement souhaitait "trouver des solutions" à leurs problèmes de longue date, mais qu'il devait tenir compte des contraintes budgétaires du pays. "Je tiens à souligner d'emblée que nous sommes ici pour trouver des solutions et que nous venons à cette réunion dans la bonne humeur, comme nous l'avons montré tout au long de cette période, et je pense que nous pouvons nous rencontrer dans un lieu commun en tenant compte des préoccupations justifiées, mais aussi du fait que les marges budgétaires du pays sont spécifiques et limitées", a-t-il déclaré lors d'une réunion à Athènes avec des représentants des agriculteurs, mardi 13 février.

"De nombreux secteurs, de nombreux groupes sociaux ont toujours des demandes et des attentes de la part du gouvernement et chaque décision du gouvernement doit prendre en compte la justice sociale", a déclaré le premier ministre lors de son discours d'introduction. Au cours des dernières semaines, les agriculteurs ont dressé des barrages sur de nombreuses routes et autoroutes de Macédoine et de Thessalie. Ils réclament notamment la détaxe du gazole agricole, la réduction des coûts de l'électricité, des subventions pour les fournitures et les aliments pour animaux, la renégociation de la nouvelle politique agricole commune (PAC) de l'UE, une compensation totale pour les pertes de revenus et l'arrêt de l'étiquetage des produits non grecs comme étant grecs.

En Europe de l'Est, les agriculteurs polonais bloquent toujours les postes-frontières avec l'Ukraine dans la province de Podkarpackie, dans le sud-est de la Pologne. Ils affirment qu'ils resteront là jusqu'à ce que leurs demandes soient satisfaites. Pour eux, il s'agit avant tout du "Green Deal" de l'UE et de ce qu'ils considèrent comme des importations incontrôlées de produits agricoles ukrainiens qui réduisent la valeur de leur production.