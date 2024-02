Fusillade mortelle lors de la parade du Super Bowl à Kansas City

Par Euronews avec AP

Une adulte a été tuée et au moins 21 personnes blessées par balles. La police a interpellé trois personnes et saisi des armes à feu en marge des célébrations de la victoire des Kansas City Chiefs. Les motivations du ou des tireurs restent pour l'heure inconnues.

Huit enfants figurent parmi les 22 personnes touchées par des coups de feu lors d'une fusillade survenue à la fin de la parade organisée mercredi pour célébrer la victoire des Chiefs de Kansas City lors du Super Bowl, ont indiqué les autorités. L'une des victimes - une mère de deux enfants identifiée comme DJ par sa station de radio - est décédée.

Le chef de la police de Kansas City, Stacey Graves, a déclaré que trois personnes avaient été arrêtées dans le cadre de l'enquête. Des supporters auraient maîtrisé l'un des suspects en le plaquant au sol.

La police n'a pas immédiatement donné de détails sur les personnes qui ont été arrêtées ni sur un éventuel motif pour les fusillades. Stacey Graves a indiqué que des armes à feu avaient été retrouvées, mais qu'elle n'en connaissait pas le type. "Tout cela fait l'objet d'une enquête active", a-t-elle déclaré.

La gare ferroviaire Union Station après la fusillade de Kansas City, mercredi 14 février. Reed Hoffmann/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Fusillade récurrentes

Il s'agit de la dernière célébration sportive en date aux États-Unis à se terminer par une fusillade, après celle qui a blessé plusieurs personnes en juin dernier dans le centre de Denver, après la victoire des Nuggets en NBA, en plus de celle survenue dans un parking près de la parade du championnat World Series de baseball des Texas Rangers.

A Kansas City, la fusillade est survenue devant la gare d'Union Station malgré la présence de plus de 800 policiers dans le bâtiment et aux alentours, y compris sur les toits des bâtiments voisins, a déclaré le maire Quinton Lucas, qui était présent avec sa femme et sa mère et qui a dû courir se mettre à l'abri lorsque la fusillade a éclaté. "Les défilés, les rassemblements, les écoles, les films. Il semble que presque rien ne soit sûr", a déclaré le maire.

Le personnel d'urgence arrive après une fusillade lors de la célébration du Super Bowl des Chiefs de Kansas City, à Kansas City, mercredi 14 février 2024. Charlie Riedel/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Appel au contrôle des armes à feu

Kansas City est depuis longtemps confrontée à la violence par armes à feu. En 2020, la ville figurait parmi les neuf ciblées par le ministère américain de la Justice pour lutter contre les crimes violents. En 2023, la ville a battu un record avec 182 homicides, dont la plupart ont été commis par armes à feu.

Quinton Lucas s'est joint aux maires de tout le pays pour réclamer de nouvelles lois visant à réduire la violence liée aux armes à feu, notamment en rendant obligatoire le contrôle des antécédents.

Le président Joe Biden, qui a proposé à la mairie l'aide de l'État fédéral, a déclaré que la fusillade "touche profondément l'âme américaine" et a appelé le pays à faire pression sur le Congrès pour qu'il interdise les armes d'assaut, qu'il limite les chargeurs de grande capacité et qu'il adopte d'autres mesures relatives aux armes à feu qui ont été rejetées par les républicains. "Les événements d'aujourd'hui devraient nous émouvoir, nous choquer, nous faire honte et nous pousser à agir. Qu'est-ce que nous attendons ?"

Joe Biden a souligné que la fusillade de Kansas City est survenue six ans jour pour jour après celle du lycée de Parkland, en Floride, qui avait fait 17 morts en 2018.