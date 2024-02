Fusillade mortelle à Kansas City pendant la parade des vainqueurs du Super Bowl

Par euronews avec AP

Au moins une victime est décédée mercredi par une série de coup de tirs sur la foule qui participait à la parade des vainqueurs du Super Bowl. Plusieurs blessés graves ont été transportés vers les hôpitaux les plus proches.

Encore une fusillade mortelle aux Etats-Unis. Mercredi à Kansas City (Missouri), en marge de la parade des Chiefs, qui célébraient leur victoire au Super Bowl, une fusillade s'est produite. Une personne a été tuée et neuf autres blessées. Trois des blessés sont dans un état critique et cinq autres dans un état grave, a précisé un responsable des pompiers.

Très rapidement deux suspects ont été interpellés après les tirs.

La police a invité les supporteurs des Chiefs à quitter la zone le plus rapidement possible.

Lisa Money de Kansas City, Kansas, essayait de rassembler des confettis vers la fin du défilé lorsqu'elle a entendu quelqu'un crier « À bas, à bas, tout le monde à terre ! »

Au début, Lisa pensait que quelqu'un plaisantait jusqu'à ce qu'elle voie l'équipe du SWAT sauter par-dessus la clôture.

« Je n’arrive pas à croire que cela se soit réellement produit. Qui, sensé, ferait quelque chose comme ça ? C'est censé être un jour de fête pour tout le monde dans la ville et ses environs. et puis il y a un idiot qui veut venir faire quelque chose comme ça », a-t-elle déclaré.

L'entraîneur des Chiefs, Rick Burkholder, a déclaré qu'il était avec l'entraîneur Andy Reid et d'autres entraîneurs et membres du personnel, et que l'équipe était dans des bus et retournait au stade Arrowhead.