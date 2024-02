Josep Borrell a appelé lors de la conférence de Munich a une Europe unie

Par Somaya Aqad, AP, Euronews

Ce dimanche, s’est achevé la conférence de Munich sur la politique de sécurité internationale. Cette 60 -ème édition a rassemblé des dirigeants de plusieurs pays. Au centre des débats, il a été question de la situation au Proche Orient, de l’offensive sur Rafah ainsi que de la guerre en Ukraine.

Durant cette dernière journée, qui a clos trois jours de débats au sujet des questions géopolitiques, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a déclaré que les questions géopolitiques les plus importantes auxquelles l'union européenne est confrontée aujourd'hui sont liées à l'Ukraine, à Gaza et au pays du sud, ainsi qu'à la défense.

Concernant l'Ukraine, il a également averti que "p_our la première fois de notre histoire, nous devons fournir des armes à un pays en guerre" et que "cela nous oblige à travailler ensemble, plus vite et mieux_".

"Nous avons peut-être trop hésité, trop souvent. Il y a deux ans, nous étions prêts à donner des casques. Aujourd'hui, nous donnons des F-16, mais deux ans plus tard [...]Si nous avions pris cette décision plus rapidement, peut-être que la guerre aurait été différente." A t-il ajouté.

Josep Borrell a également évoqué la situation en Cisjordanie occupée en rappelant que depuis le 7 octobre dernier les violences perpétrées par des colons juifs à l’égard des Palestiniens se multiplient.

Plusieurs pays occidentaux, comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou la France, ont pris des sanctions contre certains colons israéliens jugés « extrémistes », notamment en gelant leurs avoirs. Depuis le 7 octobre, des ONG ont fait état de dizaines de colonies installées illégalement.

Pour Josep Borrell, la situation en Cisjordanie occupée est un véritable frein à la solution à deux États.

Au sujet de la bande de Gaza, le chef de la diplomatie européenne a réitéré ses appréhensions, contre une offensive à Rafa, par l’armée israélienne, où sont massés plus d'un million de personnes.

Il a également déclaré : "Sans perspective claire pour le peuple palestinien, il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient et la sécurité d'Israël ne sera pas assurée uniquement par des moyens militaires."