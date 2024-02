Espagne : les agriculteurs ont manifesté dans la capitale contre les politiques de l'UE

Par Somaya Aqad, AP, Euronews

Des centaines d'agriculteurs ont convergé vers le centre de Madrid mercredi dans le cadre des manifestations contre l'Union européenne et les politiques agricoles locales et pour exiger des mesures visant à atténuer la hausse des coûts de production.

Cette manifestation, la plus importante jamais organisée dans la capitale espagnole après plus de deux semaines de protestations quotidiennes dans tout le pays, comprendra un rassemblement devant le siège du ministère de l'agriculture.

De nombreux tracteurs arboraient des drapeaux espagnols et certains agriculteurs portaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : "Il n'y a pas de vie sans agriculture" et "Les agriculteurs en voie d'extinction".

"Il est impossible de vivre de l'industrie rurale, alors que c'est ce que nous voulons, vivre de notre travail. C'est tout ce que nous demandons", a déclaré à l'Associated Press Silvia Ruiz, 46 ans, éleveuse de bétail dans la région de Burgos (centre-nord).

Le groupe d'organisation de l'Union des syndicats a déclaré que 500 tracteurs et des agriculteurs venus en bus participaient à la mobilisation. De nombreux tracteurs pourraient devoir rester à l'extérieur de la ville en raison des restrictions imposées par le gouvernement.

Des manifestations similaire ont eu lieu dans l'ensemble de l'Union au cours des dernières semaines. Les agriculteurs se plaignent que les politiques de l'Union européenne à 27 en matière d'environnement et dans d'autres domaines constituent une charge financière et rendent leurs produits plus chers que les importations en provenance de pays tiers. L'Espagne et la Commission européenne, l'organe exécutif de l'UE, ont fait quelques concessions ces dernières semaines, mais les agriculteurs les jugent insuffisantes.

Outre les politiques de l'UE, les agriculteurs espagnols affirment qu'une loi visant à garantir que, les acheteurs en gros des grands supermarchés paient des prix équitables pour leurs produits n'est pas appliquée alors que les prix à la consommation montent en flèche.