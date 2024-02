Les Daft Punk entrent chez Madame Tussauds à New York

Par Euronews avec agences

Les personnages ont fait leur début dans l’établissement ce mardi 27 février 2024.

Daft Punk, le légendaire duo de musique électronique français, sont les nouvelles stars du musée Madame Tussauds de New York.

Et c’est leurs costumes en soie et en velours de Saint Laurent conçus par Hedi Slimane, de l’ère Random Access Memories, qu'ils ont été présentés pour la première fois au grand public.

Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, les deux hommes derrière ce duo légendaires ont envahi les ondes dès les années 1990, avec des comme "One More Time", "Around The World" et "Get Lucky".