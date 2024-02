Guerre Israël - Hamas : le défi de la distribution de l'aide à Gaza

Par Euronews

L'agence américaine pour le développement international tente d'ouvrir des points de passage pour acheminer de l'aide humanitaire à Gaza.

USAID, l'agence américaine pour le développement international est en pourparlers avec des responsables palestiniens pour mettre en place des point de passage vers Gaza et acheminer de l'aide humanitaire de l'enclave.

Selon les Nations Unies, les 2,2 millions d'habitants de Gaza sont menacés de famine.

La Maison Blanche espère un accord de trêve avant le début du ramadan.

Matthew Miller, Porte-parole du Département d'État américain : "Il existe d'autres moyens que nous explorons pour acheminer une assistance humanitaire, mais nous essayons également - et c'est pourquoi vous nous entendez en parler autant et pourquoi nous déployons tant d'efforts - de sécuriser un accord d'échange d'otages qui mènerait à un cessez-le-feu temporaire, car finalement, cela résoudrait bon nombre des problèmes liés à la distribution de l'aide humanitaire."

Le Qatar, les États-Unis et l'Egypte tentent d'arracher un arrêt des combats d'un mois et demi et la libération d'une partie des otages du Hamas. 130 otages sont encore aux mains de l'organisation terroriste, 105 seraient encore en vie.

En échange, Israël pourrait libérer chaque jour jusqu'à dix Palestiniens.