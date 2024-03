Guerre en Ukraine : la situation, carte à l'appui, au 1er mars 2024

Par Sasha Vakulina (adapté de l'anglais)

Les responsables ukrainiens seraient préoccupés par la possibilité d’importants gains territoriaux russes au cours de l’été en cas de retards persistants dans l’aide occidentale en matière de sécurité.

L'agence de presse Bloomberg a rapporté que des évaluations internes ukrainiennes indiquent que les avancées russes le long de la ligne de front pourraient prendre un élan significatif d’ici l’été prochain, à moins que les partenaires de l’Ukraine n’augmentent leurs approvisionnements en munitions d’artillerie.

Certains des combats les plus intenses se poursuivent toujours à l’ouest d’Adviivka, à l'est du pays. Les forces russes avancent et auraient capturé plusieurs colonies dans la région.

Des images géolocalisées montrent que les forces russes ont progressé dans les champs au sud et au sud-ouest de Stepove (au nord-ouest d'Avdiivka) ainsi qu'au nord-ouest de Lastochkyne, à l'ouest d'Avdiivka.

Bloomberg a également rapporté que des sources proches des dirigeants ukrainiens ont déclaré que l'Ukraine s'attendait à ce que les forces russes choisissent de continuer de se concentrer actuellement sur des avancées tactiques progressives et se prépareraient à une tentative de percée plus large, en fonction des résultats des opérations offensives russes en cours.