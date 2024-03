Israël a "plus ou moins accepté" la proposition de cessez-le-feu (responsable américain)

Par Euronews

"À l’heure actuelle, la balle est dans le camp du Hamas", estime un haut responsable de l'administration américaine, sous couvert d'anonymat.

PUBLICITÉ

Les Israéliens "ont plus ou moins accepté" la proposition, qui prévoit un cessez-le-feu de six semaines à Gaza ainsi que la libération par le Hamas d'otages considérés comme vulnérables, parmi lesquels des malades, des blessés, des personnes âgées et des femmes. a déclaré samedi un haut responsable de l'administration américaine.

"Les Israéliens ont pour l’essentiel signé les éléments de l’accord", a déclaré le responsable. "À l’heure actuelle, la balle est dans le camp du Hamas et nous continuons à insister sur ce point aussi fort que possible".

Le responsable a informé les journalistes sous couvert d'anonymat car ils n'étaient pas autorisés à discuter publiquement des détails des pourparlers de cessez-le-feu en cours.