Facebook et Instagram touchés par une panne mondiale

Par Euronews

Les plateformes de Meta étaient inaccessibles ce mardi 5 mars, en raison d'une panne qui a duré plusieurs heures.

Les utilisateurs des plateformes Facebook, Instagram, Threads et Messenger de Meta ont rencontré des problèmes de connexion suite à une panne généralisée mardi, pendant plusieurs heures.

"Impossible d'actualiser le fil", "session expirée"...De nombreux utilisateurs se sont plaint de ne pas avoir pu accéder à ces plateformes.

Le site spécialisé Down Detector, qui donne aux utilisateurs des informations en temps réel sur l’état de divers services a reçu près de 600 000 signalements pour Facebook.

Andy Stone, responsable de la communication de Meta, a reconnu le problème sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, et a annoncé par la suite qu'"un problème technique a causé des difficultés d'accès à certains de nos services. Nous avons résolu le problème aussi rapidement que possible pour toutes les personnes concernées et nous nous excusons pour la gêne occasionnée".

Le propriétaire de X, Elon Musk, a ironisé sur cette panne. "Si vous lisez ce message, c’est parce que nos serveurs fonctionnent", a-t-il écrit dans une publication.

Tous les mois, près de 4 milliards de personnes utilisent au moins une des plateformes du géant des réseaux sociaux Meta (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp.