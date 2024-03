Les fuites dans l'armée allemande seraient dues à une "erreur individuelle"

Par Euronews

Alors que le scandale des écoutes de l’armée allemande par la Russie ne faiblit pas, Berlin tente de se justifier.

Les fuites de cette conversation top secrète seraient dues, selon le gouvernement, à une “erreur individuelle”. C’est ce qu’a expliqué le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius, lors d’une conférence de presse.

"L'appel téléphonique a pu être enregistré dans les rangs de l'armée de l'air à cause d'une erreur individuelle. Tous les participants n'ont pas respecté la procédure de numérotation sécurisée prescrite. Apparemment, les données du participant de Singapour ont été divulguées. Il s'est connecté via une connexion non autorisée, c'est-à-dire virtuellement via une connexion ouverte", a déclaré Boris Pistorius, ministre allemand de la Défense.

Ce scandale a relancé le débat sur la livraison par Berlin de missiles Taurus à l’Ukraine, et montre un Olaf Scholz isolé face à une partie de son gouvernement.

Lors d’une visite au Monténégro, la ministre allemande de la Défense a estimé que tous les moyens pour aider Kyiv devaient être examinés.

Malgré les demandes incessantes de l’Ukraine, le chancelier allemand refuse de livrer ces armes, par crainte que ces missiles longue portée n’entraînent une escalade du conflit avec Moscou. Les fuites ont déjà créé un regain de tension entre l’Allemagne et la Russie.