Les cours d'autodéfense sont ils efficaces ?

"Développer des compétences d'autodéfense, c'est se réapproprier son autonomie, reprendre le contrôle de son environnement. On n'est plus à la merci de quelqu'un", selon Julie Francols, psychologue en psychotraumatologie. Mais les sports de combat sont-ils efficaces contre les attaques inattendues ?

PUBLICITÉ

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à s'aventurer dans le monde de l'autodéfense et des sports de combat, une tendance fortement appuyée par des données récentes. Un rapport du gouvernement français souligne une augmentation de 11 % des licences d'arts martiaux et de 51 % des licences de sports de combat chez les femmes entre 2012 et 2017. Bien que ces domaines soient dominés par les hommes en 2017, avec une participation féminine de 32 % pour les arts martiaux et de 31 % pour les sports de combat, un changement notable a été observé d'ici à 2022. Selon l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, en France, cette année-là, la majorité des licences d'arts martiaux étaient détenues par des femmes, à hauteur de 62 % contre 38 % pour les hommes.

À Lyon, en France, l'organisation Renouveau Boxe aide les femmes victimes de violences domestiques en leur proposant des cours de boxe.

Une participante au cours, qui ne souhaite pas être nommée, a ajouté : "Cet entraînement nous permet de reprendre confiance en nous et de nous considérer comme des personnes. Il nous montre que nous ne sommes pas seules dans cette situation. Et en fait, nous n'avons pas honte. Car, très souvent, on se sent responsable de ce qui se passe et on en a honte. Mais le fait d'être avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose signifie que nous nous comprenons et que nous parlons le même langage.

Samir Hamzaoui, instructeur et ancien boxeur de haut niveau, a partagé son inspiration : "Je sais ce que c'est que de prendre des coups et de me mettre à la place de quelqu'un qui ne peut pas se défendre. C'est ce qui m'a poussé à lancer ce projet."

Qu'est-ce qui pousse certaines femmes à s'intéresser aux sports de combat ?

Julie Francols, psychologue en psychotraumatologie, nous éclaire à ce sujet : "Lorsqu'on subit une agression, on a l'impression d'être dépossédée de quelque chose. L'agresseur prend injustement le contrôle sur vous. Or, développer des compétences d'autodéfense, c'est se réapproprier son autonomie et sa capacité à se défendre, donc à reprendre le contrôle de son environnement. On n'est plus à la merci de quelqu'un", ajoute-t-elle, "on le voit chez les gens entre le moment où ils commencent la formation et celui où ils la terminent ; leur corps exprime le changement : ils existent désormais différemment dans le monde."

Quelle est l'efficacité de ces disciplines en matière de prévention de la violence ?

Christy Martin, ancienne championne de boxe et survivante de violences domestiques, s'est exprimée sur le sujet : "Bien que j'aie été championne de boxe, j'ai été physiquement et mentalement maltraitée par un homme... Il avait menacé de me tuer pendant 20 ans. Il avait menacé de me tuer pendant 20 ans, alors je poussais, mais on ne peut pas pousser plus fort. Ce n'était pas un match. Même s'il avait 20 ans de plus, il était plus fort que moi. Physiquement, je n'aurais jamais pu me battre contre lui et gagner. Chaque fois qu'il me frappait, même si je ripostais physiquement, il me frappait encore plus fort. Je n'aurais donc jamais pu gagner cette altercation physique. Et la vérité, c'est que je n'ai jamais gagné les altercations émotionnelles non plus". Le 23 novembre 2010, Christy Marty a été poignardée et battue par son mari. À l'époque, elle avait 42 ans et était la championne des poids welters à qui l'on doit la naissance de la boxe féminine.

Christy Martin was stabbed and shot by her ex husband in 2010. Christy Martin

Julie Francols nous dit qu'il ne s'agit pas seulement de savoir se défendre : "Lorsque nous sommes attaqués, la première réponse, qui est un réflexe automatique de notre système nerveux autonome, est soit l'attaque, soit la fuite, soit l'immobilisation. A ce moment-là, la victime est paralysée."

"Pour mettre en œuvre ces techniques d'autodéfense, il faut quelques brèves secondes qui permettent à la personne de reprendre le contrôle de la situation. Il faut beaucoup d'entraînement pour que les techniques d'autodéfense deviennent automatiques. Cependant, au début, il y aura toujours ces réactions automatiques et involontaires."

Naviguer entre les traumatismes et les attentes

Abordant un aspect essentiel du rétablissement, Julie Junquet, consultante sur les questions de violence sexuelle et sexiste et de discrimination dans le sport, a souligné les défis auxquels sont confrontés les survivants de la violence : "Je ne vois pas l'autodéfense comme une solution dans la lutte contre les violences sexuelles, et je trouve qu'il y a même un message qui peut être culpabilisant pour ces femmes qui prennent des cours, qui se disent "maintenant je sais me défendre", si elles sont confrontées à une agression dans le futur et qu'elles ne peuvent malheureusement pas reproduire les techniques qu'elles ont apprises. Je trouve que cela peut être un peu culpabilisant."

Mme Junquet a également mis en évidence d'autres idées fausses concernant ces programmes de formation : "Les messages sociétaux sont problématiques. Ne vous habillez pas comme ça, ne vous promenez pas seul la nuit, apprenez à vous défendre ; c'est toujours problématique. Non, nous ne voulons pas apprendre à nous défendre, nous voulons juste ne pas être agressées !"

"Nous savons que le fait de se placer dans des conditions de lutte, de combat ou d'agression potentielle peut déclencher des flashbacks de l'agression réelle, déclencher des reviviscences, et là, cela peut déclencher dans le cerveau certains mécanismes qui sont assez dangereux. Se placer dans une situation d'agression n'est pas anodin".

Christy Martin met en garde contre la création d'un faux sentiment d'invincibilité : "Il faut être prudent dans l'enseignement de l'autodéfense, afin de ne pas créer une fausse croyance qui consisterait à dire : "OK, je vais suivre ce cours d'autodéfense et je serai toujours capable de repousser n'importe quelle personne qui m'attaque, ce qui n'est pas le cas."

Alors, comment ce type d'entraînement peut-il atteindre son plein potentiel ?

Christy Martin pense qu'il ne s'agit pas seulement de l'aspect physique, mais aussi de la confiance en soi que l'entraînement inculque : "Il ne s'agit pas vraiment des techniques que vous apprenez ; il ne s'agit pas de lancer une main droite, de lancer un crochet gauche. Ce qui compte, c'est la confiance que l'apprentissage de ces techniques vous donne, et cette confiance vous permet d'être plus fort pour vous défendre".

Christy Martin AP

Elle reconnaît que sa carrière de boxeuse l'a aidée à survivre à l'agression dont elle a été victime : "Je pense que ma carrière de boxeuse m'a donné une force mentale. Bien plus que la force physique. Mentalement, cela a fait de moi une combattante. Et lorsque j'étais allongée sur le sol après avoir été blessée par balle et poignardée, j'ai cru en moi. J'ai pensé mentalement qu'avec l'aide de Dieu, je pouvais me relever et m'en sortir".