Rémunération entre les hommes et les femmes en Europe : comment les pays se comparent-ils en matière de réduction de l'écart ?

Les femmes en Europe sont confrontées à des inégalités majeures en matière d'accès au travail, de progression et de rémunération.

L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes est encore très présent en Europe. Plusieurs indicateurs révèlent l'inégalité entre les femmes et les hommes dans de nombreux domaines, mais la vie économique est l'un des secteurs clés qui affecte le plus les femmes.

Malgré quelques améliorations, les femmes souffrent toujours d'écarts entre les sexes en matière de salaires, de participation à la population active, d'emploi et de positions hiérarchiques sur le lieu de travail.

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes (8 mars), une initiative annuelle promue par les Nations unies pour sensibiliser aux questions liées au genre, Euronews Next analyse les données de ces principaux indicateurs pour donner une image plus complète de la fracture actuelle entre les hommes et les femmes.

Combien les femmes gagnent-elles de moins que les hommes ?

L'inégalité salariale entre les hommes et les femmes a fait l'objet d'un débat de plus en plus important ces dernières années.

L'écart de rémunération non ajusté est un indicateur significatif qui montre la différence entre les rémunérations horaires brutes moyennes des hommes et des femmes, exprimée en pourcentage des rémunérations horaires brutes moyennes des hommes.

Il ne tient pas compte de l'éducation, de l'âge, du nombre d'heures travaillées ou du type d'emploi.

Il révèle essentiellement combien les femmes gagnent moins que les hommes. En 2022, l'écart entre les hommes et les femmes était de 12,7 % dans l'UE. En d'autres termes, les femmes gagnaient en moyenne 12,7 % de moins par heure que les hommes.

Cela signifie que les femmes gagnent en moyenne 87,3 euros pour 100 euros gagnés par les hommes. Les femmes devraient travailler 1,5 mois de plus pour combler la différence.

L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes varie considérablement au sein de l'UE et de l'Association européenne de libre-échange (AELE). En 2022, il était supérieur à 17 % dans plusieurs pays.

L'Estonie affichait l'écart de rémunération le plus élevé (21,3 %), suivie de l'Autriche (18,4 %), de la Suisse et de la République tchèque (17,9 % chacune).

Le Luxembourg (-0,7 %) est le seul pays à afficher un chiffre négatif, ce qui signifie que les femmes gagnent légèrement plus que les hommes.

Outre le Luxembourg, l'Italie, la Roumanie et la Belgique sont les pays où l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes est le plus faible, avec moins de 5 %.

Parmi les "quatre grands" de l'UE, l'Allemagne (17,7 %) et la France (13,9 %) affichent des écarts supérieurs à la moyenne européenne.

L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes diminue-t-il en Europe ?

L'un des objectifs de la Commission européenne est de réduire l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans l'Union. Y a-t-il eu des progrès dans ce sens ? Les progrès sont constants, mais lents.

Entre 2012 et 2022, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes a diminué de 3,7 points de pourcentage dans l'UE, passant de 16,4 % à 12,7 %.

L'écart de rémunération s'est creusé dans six pays

Dans six pays, à savoir la Slovénie, la Lettonie, la Pologne, Malte, la Suisse et la Lituanie, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes s'est creusé, allant de 0,1 à 3,7 points de pourcentage.

Amélioration significative en Espagne, en Estonie et en Islande

L'Espagne a enregistré la plus forte amélioration de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, avec une baisse de 10 points de pourcentage au cours de cette période, suivie par l'Estonie (8,6 points de pourcentage), l'Islande (8,4 points de pourcentage) et le Luxembourg (7,6 points de pourcentage).

L'Allemagne et le Royaume-Uni ont également enregistré des baisses considérables, respectivement de 5 et 4,7 points de pourcentage.

L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes est-il plus important dans le secteur privé ?

Oui, il l'est.

En 2022, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes était plus élevé dans le secteur privé que dans le secteur public dans 21 des 24 pays européens.

Selon l'agence de données de l'UE, Eurostat, cela pourrait être dû au fait que les salaires dans le secteur public sont principalement déterminés par des grilles salariales transparentes qui s'appliquent de la même manière aux hommes et aux femmes dans l'UE.

L'écart de rémunération dans le secteur public n'était plus élevé qu'au Portugal, en Slovénie et en Finlande.

Chypre a enregistré (-0,2 %) un écart négatif dans le secteur public, ce qui indique que les femmes sont mieux payées que les hommes.

Chypre a également enregistré l'écart le plus élevé entre le secteur public et le secteur privé, soit 19,7%.

Cette différence était supérieure à 10% dans cinq pays, ce qui suggère que l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes est forte dans de nombreux pays.

Les femmes gagnent 12,7 % de moins que les hommes dans le secteur privé allemand.

C'est en République tchèque que l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur privé est le plus élevé (20,5 %), suivie de près par l'Allemagne (19,9 %). Cela signifie que les femmes gagnent en moyenne 80 euros pour 100 euros gagnés par les hommes dans le secteur privé allemand.

Pourquoi les femmes gagnent-elles moins ?

Les raisons de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes ne sont pas simples. Il ne s'agit pas seulement d'une question de salaire égal pour un travail égal.

"Il englobe un grand nombre d'inégalités auxquelles les femmes sont confrontées en matière d'accès au travail, de progression et de rémunération", souligne la Commission européenne.

Selon la Commission, les principales raisons sont les suivantes :

Ségrégation sectorielle : environ 24 % de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes est lié à la surreprésentation des femmes dans des secteurs relativement peu rémunérateurs, tels que les soins, la santé et l'éducation.

En 2022, 28 % des femmes de l'UE travaillaient à temps partiel, contre 8 % des hommes.

Discrimination salariale : les femmes gagnent moins que les hommes pour un travail égal ou de valeur égale dans certains cas.

les femmes gagnent moins que les hommes pour un travail égal ou de valeur égale dans certains cas. Une part inégale du travail non rémunéré : les femmes ont plus d'heures de travail par semaine que les hommes, mais elles consacrent plus d'heures au travail non rémunéré, ce qui peut également avoir une incidence sur leurs choix de carrière. Elles sont beaucoup plus susceptibles d'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants et de leurs proches. C'est la raison pour laquelle l'UE encourage un partage égal des congés parentaux.

les femmes ont plus d'heures de travail par semaine que les hommes, mais elles consacrent plus d'heures au travail non rémunéré, ce qui peut également avoir une incidence sur leurs choix de carrière. Elles sont beaucoup plus susceptibles d'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants et de leurs proches. C'est la raison pour laquelle l'UE encourage un partage égal des congés parentaux. Le plafond de verre : la position dans la hiérarchie influe évidemment sur le niveau de rémunération. Par exemple, la profession présentant les plus grandes différences de salaire horaire dans l'UE est celle des cadres : 23 % de salaire en moins pour les femmes que pour les hommes.

En plus d'être mieux payés que les femmes, les hommes occupent généralement des postes plus élevés que les femmes. En 2021, les femmes ne représentaient que 35 % des cadres dans l'UE.

Comme le montre le graphique ci-dessus, la part des femmes à ce poste ne dépassait 50 % dans aucun pays de l'UE. La Lettonie (46 %), la Pologne et la Suède (43 % chacune) affichaient les proportions les plus élevées, tandis que Chypre (21 %), le Luxembourg (22 %) et les Pays-Bas (26 %) enregistraient les proportions les plus faibles.

Les femmes sont plus éduquées mais moins employées

De nombreux facteurs doivent encore être pris en considération pour comprendre l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

En 2022, les femmes ayant suivi des études en enseignement supérieur (37,1 %), qui comprend les universités, les établissements d'enseignement supérieur et la formation technique, étaient nettement plus nombreuses que les hommes (31,4 %) dans l'UE.

La part des femmes diplômées de l'enseignement supérieur bat celle des hommes dans presque tous les pays de l'UE, à l'exception de l'Allemagne et de l'Autriche.

Toutefois, le taux d'emploi des femmes (83,6%) était inférieur à celui des hommes (88,9 %) dans l'UE. Ces chiffres montrent clairement que les femmes sont moins employées bien qu'elles soient plus éduquées.

Les hommes sont davantage employés dans tous les pays de l'UE

Chez les 15-64 ans, le taux d'emploi des hommes dans l'UE était de 74,7 %, en 2023, dépassant de 9,8 points de pourcentage celui des femmes (64,9 %).

Le taux d'emploi des hommes était supérieur à celui des femmes dans tous les pays de l'UE, allant de 0,3 pp en Lituanie à 19,1 points en Grèce.

La Turquie, pays candidat à l'adhésion, fait figure d'exception avec un taux de 34,6 %.

Amélioration du taux d'activité, mais l'écart reste important

Le taux d'activité des femmes était également inférieur à celui des hommes dans tous les pays de l'UE. En 2022, cette différence était de 9,9 % dans l'UE selon les données de l'OCDE.

Ce chiffre était de 16,6 % en 2002.

Bien que presque tous les pays, à l'exception de la Roumanie, aient connu des améliorations pour réduire cet écart au cours des deux dernières décennies, l'écart entre les hommes et les femmes dans le taux de participation à la population active était encore supérieur à 10 points dans huit pays de l'UE, dont la Roumanie, l'Italie et la Grèce.

L'Espagne, Malte et le Luxembourg ont enregistré des progrès considérables dans la réduction de l'écart entre les hommes et les femmes en matière de participation au marché du travail au cours des deux dernières décennies.