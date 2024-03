Gaza : un avion humanitaire italien a évacué 45 Gazaouis dont 14 enfants

Par Somaya Aqad, Euronews, AP

Ce dimanche, l’Italie a procédé à l’évacuation de gazaouis nécessitant des soins médicaux. L'opération humanitaire a été menée par un équipage de l'armée de l'air ainsi que de personnels soignants. Il s'agit de la troisième opération aérienne de ce type menée par l’Italie.

PUBLICITÉ

Le C-130J de l'armée de l'air a décollé du Caire, en Égypte, à 15h05 heure locale (14h05 en Italie) dimanche. À bord se trouvent 45 personnes originaires de Gaza, dont 14 enfants, 8 adultes et 23 soignants, qui seront soignés dans certains des meilleurs hôpitaux pédiatriques d'Italie. La plus jeune se nomme Aisel, c'est une petite fille âgée de 4 mois seulement.

L'avion devrait arriver vers 18 heures à l'aéroport de Rome Ciampino, d'où le vol d'évacuation médicale et humanitaire se poursuivra vers l'aéroport de Pise. Il s'agit de la troisième opération aérienne de l'Italie en faveur des enfants palestiniens.

L'initiative a débuté fin janvier, suivie d'un deuxième vol et d'un voyage en mer avec le navire Vulcano de la marine italienne. Les jeunes patients seront admis dans des hôpitaux identifiés par le ministère de la santé.

L'opération a été menée par un équipage de l'armée de l'air et du personnel médical et paramédical militaire. Deux médecins de l'hôpital Gaslini, un médiateur culturel du ministère de la santé et du personnel du ministère des affaires étrangères ont également pris part à l'activité.

"L'Italie fait et continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir pour alléger les souffrances de la population civile.Une fois de plus, la Défense a fait preuve de professionnalisme, de compétence et d'une grande humanité, professionnalisme, de compétence et de grande humanité. C'est pourquoi je tiens à remercier les militaires qui, avec ceux du ministère des affaires étrangères, ont opéré dans le poste de coordination avancé en Égypte", a déclaré le ministre de la défense, Guido Crosetto, en commentant l'opération.

Un navire humanitaire espagnol

Un navire humanitaire est resté ancré dans un port de Chypre dimanche avant son voyage pilote en tant que premier navire à tester le corridor maritime de Gaza.

Les efforts pour acheminer l'aide à Gaza par voie maritime ont progressé, mais le navire du groupe d'aide espagnol Open Arms Ship est toujours ancré à Larnaca.Le navire transporte 200 tonnes d'aide alimentaire.Le corridor maritime est soutenu par l'Union européenne, les États-Unis, les Émirats arabes unis et d'autres pays.La Commission européenne a déclaré que les agences des Nations unies et la Croix-Rouge joueraient un rôle. Le navire chypriote devrait mettre deux à trois jours pour arriver à un endroit tenu secret.

Parallèlement, un navire américain transportant du matériel destiné à la construction d'un quai temporaire à Gaza se dirigeait dimanche vers la Méditerranée. Ce nouvel appel à l'aide intervient dans les dernières heures précédant le mois sacré du Ramadan, alors que des centaines de milliers de Palestiniens souffrent de la faim. L'espoir d'un nouveau cessez-le-feu avant le Ramadan s'est évanoui il y a quelques jours, les négociations étant apparemment dans l'impasse.

Une situation tragique

L'Égypte est l'un des nombreux pays qui ont parachuté de l'aide à Gaza dans le cadre d'une crise humanitaire qui s'aggrave et qui a laissé près d'un quart de la population au bord de la famine.

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a qualifié la situation dans le nord de Gaza de "tragique".

"Le nombre de morts continue d'augmenter. L'accès humanitaire à travers la bande de Gaza et un cessez-le-feu immédiat sont impératifs pour sauver des vies", a déclaré l'UNRWA dans un message sur les médias sociaux.

Le vendredi 8 mars, cinq personnes auraient été tuées et dix autres blessées lorsqu'une palette d'aide humanitaire leur est tombée dessus près du camp de réfugiés côtier d'al-Shati. Le Commandement central des États-Unis a déclaré que les décès n'avaient pas été causés par les largages aériens américains.