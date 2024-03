Portugal : le résultat des premiers sondages est très serré

Par Euronews avec AP

Un sondage réalisé à la sortie des urnes lors des législatives au Portugal a suggéré que le résultat était trop serré pour être connu, les partis modérés étant prêts à recueillir le plus grand nombre de voix, alors qu'un parti populiste de droite radicale pourrait se placer en 3ème position.

Le sondage prévoyait 29 à 33 % des voix pour l'Alliance démocratique de centre-droit, un groupe dirigé par le Parti social-démocrate. Le parti socialiste de centre-gauche recueillerait quant à lui 25 à 29 % des voix.

Le parti populiste Chega (Assez) pourrait avoir obtenu entre 14 et 17 % en troisième position, selon le sondage, contre 7 % lors des dernières élections en 2022, dans le cadre d'une dérive vers la droite politique observée dans d'autres pays de l'Union européenne. Quinze autres partis ont obtenu le reste.

Le sondage de l'Université catholique du Portugal a été publié par le radiodiffuseur public RTP et s'est avéré largement exact lors des élections précédentes.

Une série de récents scandales de corruption alterné au pouvoir depuis des décennies - le Parti socialiste de centre-gauche et le Parti social-démocrate de centre-droit, qui se présente avec deux petits alliés dans une coalition qu'il appelle l'Alliance démocratique. Ces partis traditionnels devraient encore remporter la plupart des suffrages.

La vie chère exaspère les électeurs

La frustration du public à l'égard de la politique habituelle s'était déjà manifestée avant les manifestations contre la corruption. Les bas salaires et le coût élevé de la vie - exacerbé l'année dernière par la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt - combinés à une crise du logement et aux défaillances du système de santé publique ont contribué à ce mécontentement.

Ce mécontentement a été attisé par Chega (Assez), un parti populiste qui pourrait potentiellement tirer le meilleur parti de l'humeur actuelle du public.

On s'attend généralement à ce que Chega soit le troisième parti le plus voté dans le cadre d'un changement politique vers la droite qui a déjà été vu ailleurs en Europe.

Chega pourrait même jouer le rôle de faiseur de rois si un grand parti a besoin du soutien de petits rivaux pour former un gouvernement.

Le vote a commencé à 8 heures (0800 GMT) et la plupart des résultats étaient attendus dans les heures suivant la fermeture des bureaux de vote à 20 heures (2000 GMT).

Le Président portugais a exhorté les gens à voter

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, qui est en grande partie une figure de proue mais dont le consentement officiel est nécessaire pour qu'un parti prenne le pouvoir, a exhorté les gens à voter parce que les temps incertains dans les affaires mondiales menaçaient le bien-être du pays. Lors des dernières élections, en 2022, le taux de participation avait été de 51 %.

Dans un discours télévisé à la nation samedi soir, M. Rebelo de Sousa a déclaré que les résultats imprévisibles des élections au Parlement européen et aux États-Unis qui auront lieu plus tard dans l'année, ainsi que la guerre en Ukraine et les conflits au Moyen-Orient, pourraient entraîner de nouvelles difficultés économiques.

Il a ajouté que "c'est dans des moments difficiles comme celui-ci que le vote devient plus important".

Sonia Ferreira, une gestionnaire financière de 55 ans qui vote à Lisbonne, a déclaré que le scrutin était "décisif" parce que le continent doit mettre un terme à la croissance des partis de droite dure.

"Nous assistons à des mouvements très extrémistes dans toute l'Union européenne et nous devons tous être très prudents", a-t-elle déclaré.