Suède : la militante écologiste Greta Thunberg a été évacuée par la police

Par Euronews

La police suédoise a évacué mardi par la force la militante pour le climat Greta Thunberg, qui bloquait avec d'autres militants pour le climat l'entrée du Parlement suédois.

Les militants s'étaient positionnés à l'extérieur du bâtiment du parlement et refusaient de bouger. Après quelques minutes, plusieurs d'entre eux, dont Mme Thunberg, ont été emmenés par la police.

"Je pense que nos lois protègent les mauvaises choses. Je pense que nos lois devraient être là pour protéger le bien-être des gens, et non les droits des entreprises à polluer la planète", a déclaré Greta Thunberg. L'action a commencé lundi. Selon la police, les militants n'ont pas de permis pour la manifestation et l'incident donnera lieu à un rapport de violation de la loi sur l'ordre public. Les militants ont quitté volontairement les lieux lundi matin et sont revenus mardi matin.

"Le Parlement et les représentants élus sont bien sûr un élément fondamental de la démocratie, mais le droit de manifester l'est tout autant", a-t-elle déclaré.