Suède : les autorités font la chasse aux rats avant la tenue de l'Eurovision

Par Somaya Aqad, Euronews,

À l’approche du concours de l’Eurovision, qui se tiendra en mai prochain dans la ville suédoise de Malmö. Les autorités locales ont décidé de faire la chasse aux rongeurs qui pullulent ans la ville.

PUBLICITÉ

A l’approche du concours de l’Eurovision, qui se tiendra en mai prochain dans la ville suédoise de Malmö. Les autorités locales ont décidé de faire la chasse aux rongeurs, qui pullulent ans la ville.

Les professionnels spécialisés en dératisation sont accompagnés de chien et de furets pour les aider à déloger et capturer les rats.

L'opération est menée principalement dans la zone autour de l'arène Hyllie, le centre qui accueillera le festival.

bien que les agents chargés de la dératisation estiment que leur intervention est liée à la tenue de l’événement musical. Ils précisent qu'elle va également profiter aux habitants du quartier, qui sont confrontés à la prolifération des rats.

Cette technique de dératisation qui, s’appuie sur l’aide de furets et de chiens semble être plus efficace que d’autres. Auparavant, les rats parvenaient à s’enfuir et les autorités n’arriveraient pas à s’en débarrasser.