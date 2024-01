L'industrie des animaux de compagnie monte en flèche

L'industrie mondiale des animaux de compagnie évolue vers un marché extrêmement concurrentiel. La possession d'animaux de compagnie a augmenté de plus de 50 % depuis 2020 dans des pays européens tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France.

Dans cet épisode de The Exchange, nous nous penchons sur une industrie valant plusieurs milliards de dollars, celle des animaux de compagnie. Les propriétaires en font toujours plus pour prendre soin de leurs chers compagnons à quatre pattes, aussi l'industrie est en plein essor en Amérique du Nord et en Europe. Nous parlons à Sonia Morgan, PDG de Pet Travel EU, entreprise spécialisée dans le transport de nos amis à fourrure. Nous visitons également une garderie canine qui s’occupe de nos animaux de compagnie pendant que nous travaillons, et nous nous entretenons enfin avec Jeff Hamilton, PDG de Nestlé Purina, qui contextualise l’ampleur massive de l'industrie des animaux de compagnie.

Le secteur connaît une croissance rapide et les analystes prédisent que l'industrie vaudra un demi-milliard de dollars d'ici 2030.

Jeff Hamilton, PDG de Nestlé Purina Petcare Europe, s'adresse à The Exchange © euronews

L'évolution du marché des animaux de compagnie

L'un des secteurs de l'industrie des animaux de compagnie qui connaît une croissance significative est celui des aliments pour animaux de compagnie. Jeff Hamilton, PDG de Nestlé Purina Petcare Europe, a expliqué qu'à mesure que nous, êtres humains, sommes sensibilisés à la nourriture que nous consommons, nous faisons de même pour nos animaux de compagnie.

« Les propriétaires d'animaux de compagnie continuent de passer de la nourriture pour animaux de compagnie maison à des aliments plus commerciaux. Il s’agira toujours d’un moteur de croissance clé pour la catégorie, avoir à la fois des produits à faible émission de carbone et des emballages plus recyclables. Nous mettons donc beaucoup d'énergie pour notre part dans la création de solutions nutritionnelles plus spécifiques, répondant spécifiquement aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie. »

Okazoo (Belgique) © euronews

Okazoo est une garderie pour animaux de compagnie située au cœur de la capitale belge, Bruxelles. La société est passionnée par le bien-être des animaux et s'engage à garder nos amis à fourrure divertis et bien soignés pendant que leurs propriétaires sont au travail. L'entreprise a démarré en 2010 lorsque la propriétaire Karina Koche a remarqué une ouverture dans le marché. Depuis, l'entreprise est devenue un partenaire de confiance pour les propriétaires de chiens dans toute la ville.