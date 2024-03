Le pape François saute l'homélie du dimanche des Rameaux au début d'une Semaine Sainte chargée

Par Euronews avec AP

Le pape François a décidé à la dernière minute de sauter son homélie lors de la messe du dimanche des Rameaux sur la place Saint-Pierre, évitant ainsi un discours intense à la début d'une Semaine Sainte chargée qui mettra à l'épreuve sa santé de plus en plus fragile.

Entravé par des problèmes de genoux et des problèmes respiratoires persistants, François n'a pas non plus participé à la procession des cardinaux autour de l'obélisque de la place au début de la messe. Au lieu de cela, le pontife de 87 ans a béni les feuilles de palmier et les branches d'olivier portées par les fidèles depuis l'autel.

François devait prononcer une homélie à mi-parcours du service et un texte préparé avait été distribué aux journalistes. Mais lorsqu'un assistant a présenté à François ses lunettes pour commencer à lire, le pape a clairement fait savoir qu'il ne prononcerait pas ces remarques, laissant la foule attendre en silence.

Les responsables du Vatican n’ont pas immédiatement expliqué pourquoi. Le bureau de presse du Vatican a déclaré plus tard que l'homélie avait été remplacée par "un moment de silence et de prière".

François a cependant prononcé des prières tout au long du service et a lancé un long appel à la paix à la fin de la messe. Il a déclaré qu'il priait pour les familles des personnes tuées dans ce qu'il a qualifié d'attaque "inhumaine" contre une salle de concert de la banlieue de Moscou et aussi a demandé des prières pour "l’Ukraine martyrisée" et le peuple de Gaza.

Les responsables du Vatican estiment qu'environ 60 000 personnes ont assisté à la messe, qui s'est déroulée sous un ciel printanier ensoleillé et venteux. François a passé plusieurs minutes à les saluer depuis la papamobile, faisant plusieurs boucles autour de la place à la fin du service.

Semaine chargée

Le dimanche des Rameaux marque le début d'une semaine chargée pour François jusqu'au dimanche de Pâques, lorsque les fidèles commémorent la résurrection du Christ. Jeudi, François doit se rendre dans une prison pour femmes de Rome pour le rituel traditionnel du lavement des pieds. Vendredi, il doit présider la procession aux flambeaux du Chemin de Croix au Colisée de Rome, reconstituant la crucifixion du Christ.

Le lendemain marque la veillée pascale, au cours de laquelle François préside un service solennel nocturne dans la basilique, suivi de la messe du dimanche de Pâques sur la place Saint-Pierre et de sa bénédiction à midi depuis la loggia située au-dessus.