Les victimes de Marko Rupnik demandent la "justice" et la "transparence"

Deux anciennes religieuses ont témoigné d’agressions sexuelles commises par l'ancien prêtre Marko Rupnik. Elles réclament qu’un procès transparent soit mené au Vatican.

Deux anciennes religieuses ont demandé au pape François d'ouvrir une enquête sur l'ancien prêtre et mosaïste slovène Ivan Rupnik qui les aurait abusées sexuellement.

Une demande qui fait suite à de nombreuses plaintes déposées par d'autres religieuses aux cours de ces dernières années. Le département doctrinal du Vatican a rassemblé de nombreuses informations et réfléchit à la façon de procéder.

Face à l'ampleur de la situation, les deux religieuses Mirjiam Kovac et Gloria Branciani ont décidé de s'exprimer pour la première fois publiquement pour demander "justice et "transparence".

Mirjam Kovac, l'une victime présumée d'abus sexuels de Marko Rupnik, a déclaré lors d'une conférence de presse à Rome : "les institutions, au lieu de tirer des leçons de notre expérience pour revoir leur propre façon d'agir, continuent de s'enfermer dans le silence, dans un silence que nous percevons comme un mur de caoutchouc qui rebondit sur toute tentative de remédier à cette situation malsaine."

"En réalité, il y a eu des abus très très graves pour lesquels j'ai également perdu ma virginité et j'ai été contrainte à d'autres types de relations intimes, où il était évident que je souffrais et que je me dégoûtais face à ce type d'exigences" a ajouté Gloria Branciani, une autre victime présumée.

De son côté, Marko Rupnik n'a pour le moment pas commenté ces accusations. En décembre dernier, l'archidiocèse de Ljubljana a dissous la communauté qu'il avait fondé et dans laquelle il officiait.