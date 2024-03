Une enquête du Monde montre des interpellations dangereuses de migrants par la police

The Observer et Der Spiegel, ont travaillé collaborativement pour cette enquête avec le journal français.

Le journal Le Monde et ses partenaires, le journal britannique The Observer et de l’hebdomadaire allemand Der Spiegel, ont pu réunir, pour la première fois, des preuves montrant des interceptions en mer par la police française, alors que cela est contraire à la doctrine officielle.

Sur ces images filmées par un migrant avec son portable, dans le port de Dunkerque et remontant à octobre 2023, on peut voir un semi-rigide de la police nationale tenter de déstabiliser l'embarcation où il se trouve, avec une trentaine d’autres migrants.

Les forces de l'ordre approchent d'eux, en créant des vagues.

Les autorités françaises affirment que ces actions visaient à empêcher les migrants d'atteindre le large. Elles disent que le groupe a été secouru et les passeurs arrêtés.