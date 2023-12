Image non datée d'Alex Batty publiée jeudi par la police du Grand Manchester. - Tous droits réservés Greater Manchester Police

Par Euronews, AFP

Cet article a été initialement publié en anglais

Sa grand-mère et tutrice légale n'avait plus de nouvelles du jeune garçon depuis qu'il était parti en voyage en Espagne, en compagnie de sa mère et de son grand-père. Alex Batty, âgé aujourd'hui de 17 ans, a été repéré par des automobilistes près de Toulouse.