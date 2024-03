Brésil : Emmanuel Macron en visite dans le pays pour relancer le partenariat

Par Somaya Aqad, AP

Les présidents brésilien et français ont annoncé mardi un plan d'investissement d'un milliard d'euros (1,1 milliard de dollars) dans l'Amazonie, y compris dans certaines parties de la forêt tropicale de la Guyane française voisine.

Les gouvernements des deux pays ont déclaré dans un communiqué commun que l'argent serait réparti sur les quatre prochaines années pour protéger la forêt tropicale. Il s'agira d'une collaboration entre les banques publiques brésiliennes et l'agence française d'investissement. Les ressources privées seront également les bienvenues, ont déclaré le Brésil et la France.

Le président français Emmanuel Macron et son homologue brésilien Luiz Inácio Lula da Silva se rencontrent cette semaine pour relancer les relations entre les pays après des années de frictions avec l'ancien président Jair Bolsonaro, approfondir la coopération pour protéger la forêt tropicale et stimuler le commerce.

M. Macron a entamé sa visite de trois jours au Brésil dans la ville amazonienne de Belem, où il a rencontré son allié de longue date, Lula. Le président français a ensuite pris un bateau pour se rendre sur l'île de Combu afin de rencontrer des dirigeants indigènes.

Les Présidents français et brésilien ont assisté à une manifestation organisée par Greenpeace Brésil, avec des banderoles sur lesquelles on pouvait lire "Pas de pétrole en Amazonie". Le gouvernement brésilien a envisagé d'autoriser l'exploitation du pétrole dans une région proche de l'État de Para, où se trouve Belem.

Lula a déclaré lors d'un discours que la visite de Emmanuel Macron s'inscrivait dans le cadre d'un effort mondial visant à renforcer la protection des forêts tropicales.

"Nous voulons convaincre ceux qui ont déjà déboisé qu'ils doivent contribuer de manière importante aux pays qui ont encore leurs forêts pour les maintenir debout", a déclaré M. Lula dans un discours prononcé à côté du président français.

L'accord Mercosur pas au menu

Le bureau de M. Macron a déclaré avant le voyage qu'un éventuel accord commercial européen avec le bloc sud-américain Mercosur ne serait pas à l'ordre du jour. Le président français s'oppose à un tel accord tant que les producteurs sud-américains ne respectent pas les mêmes normes environnementales et sanitaires que les Européens, après que des agriculteurs ont exprimé leurs inquiétudes lors de manifestations organisées en France et en Europe.

Le président français a décoré le chef autochtone Raoni Metuktire de la prestigieuse médaille de la Légion d'honneur pour ses efforts de conservation de la forêt tropicale.

"Vous étiez en Europe et j'ai promis de venir ici dans votre forêt et d'être avec votre peuple dans cette forêt qui est convoitée", a déclaré M. Macron au chef autochtone, selon la radio française RFI. "Le président Lula et moi-même avons une cause commune pour l'un de nos amis sur cette terre qui vous appartient.

M. Lula et M. Macron chercheront à "définir une voie commune" pour lutter à la fois contre le changement climatique et la pauvreté, a déclaré le bureau de M. Macron, alors que le Brésil doit accueillir le sommet du Groupe des 20 principales économies à Rio de Janeiro en novembre et les négociations de l'ONU sur le climat à Belém l'année prochaine.