Nouvelle attaque des colons israéliens contre un village palestinien

Un groupe de colons israéliens a attaqué un village palestinien en Cisjordanie vendredi en fin de journée, selon des informations des médecins palestiniens et un groupe israélien de défense des droits de l'homme.

Au moins un Palestinien serait tué, 18 blessés. Plusieurs bâtiments ont été incendiés. Selon des sources israéliennes, les colons ont attaqué des voisins à la recherche d'un jeune Israélien de 14 ans porté disparu.

Un général américain en visite en Israël

Les attaques de colons contre des Palestiniens ont conduit à des sanctions imposées par les États-Unis en février. Ce n'est qu'un des nombreux facteurs qui empoisonnent les relations entre Israël et son principal allié, les États-Unis. Mais malgré ces tensions, les États-Unis continueront à soutenir et à défendre Israël - c'est ce qu'a déclaré vendredi le président américain Joe Biden. Les récentes menaces de l'Iran ont de nouveau rapproché les États-Unis et Israël. Les hauts responsables militaires israéliens ont accueilli le commandant américain du CENTCOM, le général Michael E. Kurilla, avec lequel ils auraient discuté des moyens de contrer les tentatives iraniennes.

Joe Biden s'attend à ce que l'Iran attaque Israël "tôt ou tard".

Le président américain Joe Biden a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'Iran attaque Israël "tôt ou tard", alors que les craintes de représailles iraniennes s'accroissent à la suite d'une attaque aérienne qui a tué des commandants de haut rang au début du mois.

Israël n'a pas reconnu avoir attaqué un consulat iranien en Syrie, mais on pense généralement qu'il en est à l'origine.

Des responsables américains ont déclaré à CBS News qu'une attaque majeure contre Israël pourrait avoir lieu de manière imminente.

Israël se dit prêt à se défendre. M. Biden a dit à l'Iran : "Ne le faites pas".

"Nous sommes dévoués à la défense d'Israël. Nous soutiendrons Israël", a déclaré M. Biden. "Nous aiderons à défendre Israël et l'Iran ne parviendra pas à ses fins".

L'UE et les États-Unis imposent de nouvelles sanctions contre les groupes militants palestiniens

Les États-Unis et l'Union européenne ont imposé vendredi une nouvelle série de sanctions à l'encontre de groupes et de mouvements palestiniens. L'UE a sanctionné les branches armées du Hamas et du Jihad islamique pour "violences sexuelles généralisées" lors de l'attaque du 7 octobre. Le département américain du Trésor a pris des sanctions contre le porte-parole des brigades Qassam, connu sous le nom d'Abu Ubaida, et contre les dirigeants de l'unité de drones du Hamas.