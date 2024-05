NO COMMENT : les looks les plus fous de la soirée du Met Gala 2024

Le goût de la démesure. Placée sur le thème de la nature et des tenues florale, en lien avec la prochaine exposition du département mode du musée, "The Garden of Time, Sleeping Beauties : Reawakening Fashion" ("Le Jardin du Temps, les Beautés endormies : réveiller la mode"), l’édition 2024 du Met Gala nous a offert son lot de tenues extravagantes et de looks complètement fous.

