On estime que près de la moitié de toutes les boissons non alcoolisées consommées dans l'UE sont des eaux conditionnées sous une forme ou une autre.

Si vous visitez régulièrement l'Italie, vous avez peut-être remarqué l'apparente réticence des Italiens à boire de l'eau du robinet.

Alors que nous essayons tous de réduire nos déchets, la statistique selon laquelle chaque Italien consomme en moyenne 208 litres d'eau en bouteille par an est assez frappante.

Cette étude, réalisée par le cabinet d'études de marché CSA Research, révèle également que seuls 29,2 % des Italiens boivent de l'eau du robinet tous les jours et que près de la moitié d'entre eux (43,3 %) consomment exclusivement de l'eau en bouteille.

L'Italie est le plus grand consommateur d'eau en bouteille en Europe et le deuxième au monde après le Mexique, où l'eau du robinet est loin d'être aussi sûre.

Dans la majeure partie de l'Italie, l'eau du robinet est non seulement parfaitement potable, mais elle est aussi la cinquième meilleure de toute l'Europe en termes de qualité globale, après l'Autriche, la Suède, l'Irlande et la Hongrie.

Mais pourquoi les Italiens répugnent-ils tant à boire l'eau du robinet et pourquoi l'eau en bouteille - ou acqua in bottiglia - est-elle si populaire ?

L'étude de la CSA a révélé que près de 29 % des personnes qui ne boivent que de l'eau en bouteille déclarent le faire parce qu'elles n'aiment pas le goût de l'eau du robinet. Quatre personnes sur dix déclarent ne pas faire confiance à l'eau du robinet, tandis qu'environ trois personnes sur dix considèrent que l'eau en bouteille est plus sûre.

Quels sont les pays européens qui consomment le plus d'eau en bouteille ?

Le marché mondial de l'eau en bouteille connaît une croissance rapide : on estime à 550 millions le nombre de ménages qui consommeront de l'eau en bouteille en 2024. Cela représente plus de 446 milliards de litres d'eau par an, soit environ 1 million de bouteilles par minute.

En Europe, on estime qu'il y a environ 75 millions de consommateurs d'eau en bouteille, dont 80 % dans le nord du continent qui préfèrent l'eau gazeuse.

L'Italie est en tête de nombreux pays européens en ce qui concerne la consommation d'eau en bouteille, mais d'autres pays ne sont pas loin derrière.

Bottled water creates a lot of plastic waste. Pexels

Une étude de marché réalisée par GlobalData a révélé qu'en 2022, après l'Italie, l'Allemagne arrive en deuxième position avec 167 litres par habitant. Le Portugal vient ensuite avec 140 litres par habitant chaque année, puis la Hongrie avec 138,8 litres par habitant, suivie de l'Espagne avec 135,4 litres.

Dans l'ensemble de l'Europe, l'étude a révélé que 48 % des boissons non alcoolisées consommées dans l'UE en 2022 étaient de l'eau conditionnée.

L'eau en bouteille est-elle un problème de plastique ?

Si l'on part du principe que chaque ménage dans le monde consomme deux bouteilles d'eau par jour, cela représente un total de 210 milliards de bouteilles par an. Ce chiffre correspond relativement bien aux estimations précédentes selon lesquelles 480 milliards de bouteilles en plastique sont consommées chaque année, la moitié d'entre elles étant de l'eau.

Dans l'UE, chaque personne a généré en moyenne 36,1 kilogrammes de déchets d'emballages plastiques en 2021. Cela représente un total de 16,13 millions de tonnes produites dans l'Union chaque année, dont seulement 6,56 millions ont été recyclées.

Dans le cadre du Green Deal, l'objectif est de garantir le recyclage de 55 % des déchets d'emballages plastiques d'ici à 2030. Des règles spécifiques visant les déchets marins prévoient un objectif de 25 % de plastique recyclé dans les bouteilles en PET d'ici à 2025 et de 30 % dans toutes les bouteilles de boissons d'ici à 2030.

L'Italie s'efforce également d'améliorer la confiance des citoyens dans l'eau du robinet. Le Centre national pour la sécurité de l'eau a effectué plus de 2,5 millions d'analyses chimiques et microbiennes dans 18 régions différentes couvrant 90 % de la population entre 2020 et 2022.

Au niveau national, 99,1 % des échantillons étaient conformes aux normes relatives à l'eau et 98,4 % étaient conformes à d'autres facteurs qui n'ont pas d'incidence sur la santé, mais qui peuvent modifier le goût, l'odeur ou la couleur de l'eau.

La publication de ces résultats constitue la première étape de la création d'un "registre de l'eau" qui mettra à la disposition du public italien des données sur la qualité de l'eau du robinet.